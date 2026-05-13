Coahuila: Acusan maestros de la Federación reducción de bonos por Día del Maestro

Maestros que pertenecen a la Federación se percataron que el dinero depositado era menos de lo esperado.

Docentes y personal directivo de Coahuila mostraron su indignación ante una reducción en el pago del bono del Día del Maestro, reportando que en algunos casos oscilan entre los 8 y 10 mil pesos de diferencia a la baja respecto a lo percibido el año anterior.

En grupos de redes sociales iniciaron las preguntas, y con ello se dieron cuenta que más docentes tuvieron una disminución de su bono respecto a la cantidad recibida el año pasado.

El descontento se fue generalizando entre directores, subdirectores y Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), quienes denuncian que los montos depositados no coinciden con sus expectativas ni con el historial de pagos de la institución.

De acuerdo con testimonios de los afectados, mientras que el año pasado algunos recibieron un bono de 30 mil pesos, este año la cifra descendió a 22 mil pesos, a pesar de que se proyectaba un incremento que situaría el pago entre los 32 y 33 mil pesos.

“Acaban de depositar en el banco y ya hay talones de pago. Nos dijeron que no era un error”, indicó una de las maestras contactadas, que pidió omitir su nombre.

Otros reportes específicos indican faltantes de 7 mil 682.44 pesos, bajo la explicación de que se estaban pagando “mal los conceptos” anteriormente.

De acuerdo a los testimonios, “la justificación oficial que ha circulado entre el gremio señala un supuesto error de cálculo originado a nivel central en México, el cual habría persistido por varios años y del que las autoridades apenas se habrían percatado en este ciclo de pago”.

La respuesta de los trabajadores de la educación no se ha hecho esperar, calificando la situación como un atropello a su economía familiar, especialmente en un contexto donde los precios de los productos básicos continúan al alza, mientras sus sueldos y bonos disminuyen.

El malestar también se dirige hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que afectados acusan de una falta de representación real y de no actuar en defensa de los derechos laborales ante estos ajustes.

Aunque los talones de pago ya han sido emitidos y los depósitos han comenzado a reflejarse en diversas instituciones bancarias, como HSBC, los maestros exigen una revisión de sus percepciones, argumentando que su antigüedad y esfuerzos profesionales no deben ser menospreciados.