Presiones financieras de Pemex y CFE arrastran calificación de México, advierte S&amp;P

Las presiones financieras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han convertido en uno de los principales riesgos para la calificación crediticia de México, al grado de contribuir al deterioro de la perspectiva soberana del país, advirtió Standard & Poor’s (S&P). La calificadora cambió de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana de México y, posteriormente, hizo lo mismo con Pemex, CFE y varias subsidiarias de ambas empresas, al considerar que las crecientes necesidades de apoyo fiscal hacia las compañías estatales podrían seguir debilitando las finanzas públicas.

S&P explicó que la perspectiva negativa para México responde a un entorno de bajo crecimiento económico, menor flexibilidad fiscal y un incremento más acelerado de la deuda pública, escenario en el que Pemex y CFE representan una carga cada vez mayor para el gobierno federal. “Las necesidades persistentes y significativas de apoyo fiscal a Pemex y CFE probablemente contribuirían a rigideces de gasto y altos déficits fiscales en el soberano”, señaló la agencia.

Si Pemex fuera una empresa privada ya habría vendido los activos no rentables para pagar parte de la deuda y disminuir los costos operativos. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) May 13, 2026

En el caso de Petróleos Mexicanos, la firma mantuvo su perfil crediticio individual en “ccc+”, nivel que refleja una estructura financiera considerada insostenible, marcada por débil liquidez y elevado apalancamiento. La petrolera reportó una razón de deuda a EBITDA de 5.8 veces y flujo operativo libre negativo durante el primer trimestre de 2026, mientras que entre 2019 y 2025 recibió alrededor de 69 mil 800 millones de dólares en apoyos gubernamentales.

S&P subrayó que continúa observando una probabilidad “casi cierta” de respaldo extraordinario del gobierno federal hacia Pemex debido a su relevancia económica, social y política para el país. La calificadora también revisó de estable a negativa la perspectiva de subsidiarias estratégicas de la petrolera como PMI Trading DAC, PMI Norteamérica, Mex Gas Supply y Deer Park Refining, esta última clave para las operaciones internacionales y de refinación.

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S&P Ratifica la Calificación Crediticia de México.



S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB, con lo cual el país mantiene el grado de inversión.



La agencia destacó la solidez... pic.twitter.com/2nb9DjyPGR — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 13, 2026

Respecto a Comisión Federal de Electricidad, S&P indicó que la empresa mantiene una posición crítica dentro del sistema energético nacional, al conservar el monopolio de transmisión y distribución eléctrica y operar activos estratégicos para la red nacional. Sin embargo, esa relevancia también implica una alta dependencia del respaldo financiero federal en escenarios de estrés, lo que incrementa la presión sobre las finanzas públicas mexicanas.

La agencia destacó que el deterioro fiscal del país ocurre además en medio de incertidumbre por la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, factor que podría afectar el comercio exterior y el crecimiento económico. Con ello, Pemex y CFE se mantienen como dos de los principales focos de preocupación para los mercados financieros y las calificadoras, debido al impacto que sus necesidades de financiamiento tienen sobre la estabilidad fiscal de México.

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