Presiones financieras de Pemex y CFE arrastran calificación de México, advierte S&P

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    Presiones financieras de Pemex y CFE arrastran calificación de México, advierte S&amp;P
    Las finanzas de Pemex y CFE siguen representando una carga para el erario federal que tiene que aportar subsidios para solventarlas. IA
Javier Rodríguez
por Javier Rodríguez

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La calificadora afirma que las necesidades de apoyo fiscal de las empresas energéticas podrían seguir debilitando las finanzas nacionales

Las presiones financieras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han convertido en uno de los principales riesgos para la calificación crediticia de México, al grado de contribuir al deterioro de la perspectiva soberana del país, advirtió Standard & Poor’s (S&P).

La calificadora cambió de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana de México y, posteriormente, hizo lo mismo con Pemex, CFE y varias subsidiarias de ambas empresas, al considerar que las crecientes necesidades de apoyo fiscal hacia las compañías estatales podrían seguir debilitando las finanzas públicas.

https://vanguardia.com.mx/dinero/sp-cambia-perspectiva-de-mexico-a-negativa-alerta-bajo-crecimiento-EB20651360

S&P explicó que la perspectiva negativa para México responde a un entorno de bajo crecimiento económico, menor flexibilidad fiscal y un incremento más acelerado de la deuda pública, escenario en el que Pemex y CFE representan una carga cada vez mayor para el gobierno federal.

“Las necesidades persistentes y significativas de apoyo fiscal a Pemex y CFE probablemente contribuirían a rigideces de gasto y altos déficits fiscales en el soberano”, señaló la agencia.

En el caso de Petróleos Mexicanos, la firma mantuvo su perfil crediticio individual en “ccc+”, nivel que refleja una estructura financiera considerada insostenible, marcada por débil liquidez y elevado apalancamiento.

La petrolera reportó una razón de deuda a EBITDA de 5.8 veces y flujo operativo libre negativo durante el primer trimestre de 2026, mientras que entre 2019 y 2025 recibió alrededor de 69 mil 800 millones de dólares en apoyos gubernamentales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confia-hacienda-en-revertir-nota-negativa-de-sp-a-mexico-MC20666192

S&P subrayó que continúa observando una probabilidad “casi cierta” de respaldo extraordinario del gobierno federal hacia Pemex debido a su relevancia económica, social y política para el país.

La calificadora también revisó de estable a negativa la perspectiva de subsidiarias estratégicas de la petrolera como PMI Trading DAC, PMI Norteamérica, Mex Gas Supply y Deer Park Refining, esta última clave para las operaciones internacionales y de refinación.

Respecto a Comisión Federal de Electricidad, S&P indicó que la empresa mantiene una posición crítica dentro del sistema energético nacional, al conservar el monopolio de transmisión y distribución eléctrica y operar activos estratégicos para la red nacional.

Sin embargo, esa relevancia también implica una alta dependencia del respaldo financiero federal en escenarios de estrés, lo que incrementa la presión sobre las finanzas públicas mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-subsidio-a-las-gasolinas-pega-a-gobiernos-estatales-y-municipales-DC20660298

La agencia destacó que el deterioro fiscal del país ocurre además en medio de incertidumbre por la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, factor que podría afectar el comercio exterior y el crecimiento económico.

Con ello, Pemex y CFE se mantienen como dos de los principales focos de preocupación para los mercados financieros y las calificadoras, debido al impacto que sus necesidades de financiamiento tienen sobre la estabilidad fiscal de México.

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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