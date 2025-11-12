Coahuila: Acusan negligencia médica en muerte de la defensora Blanca Martínez

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Coahuila: Acusan negligencia médica en muerte de la defensora Blanca Martínez
    Blanca Martínez, directora del Centro Fray Juan de Larios, perdió la vida tras una cirugía de hernia hiatal; su familia acusa que fue negligencia médica. Foto: Omar Saucedo

La familia acusó contradicciones entre el personal médico que le practicó una cirugía por hernia hiatal

La familia de la defensora de derechos humanos Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro Fray Juan de Larios, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) presunta negligencia médica en el Hospital de Zona 1 del IMSS, tras su fallecimiento el pasado 10 de noviembre, y exigió que se practique una autopsia para esclarecer las causas de su muerte.

De acuerdo con la denuncia presentada por Laura Martínez Bustos y Andrea del Rosario Mondragón Martínez, hermana y sobrina de la activista, el deceso estuvo rodeado de contradicciones del personal médico, ausencia de atención especializada durante las complicaciones y falta de información clara sobre su estado de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la búsqueda de desaparecidos en Coahuila

La familia señaló que Blanca ingresó el 5 de noviembre para una cirugía programada por hernia hiatal, la cual inicialmente sería por laparoscopía, pero fue cambiada a cirugía abierta debido a complicaciones. Sin embargo, el procedimiento no se concluyó, pues la paciente presentó una hemorragia y presión arterial elevada a 210. Días después, el coordinador de cirujanos aseguró que la operación sí había sido terminada, aunque la versión oficial volvió a modificarse.

Según los reportes médicos que conoció la familia, la defensora habría fallecido por complicaciones derivadas de tres tumores y enfisema pulmonar, diagnósticos que no aparecían en sus estudios previos. El mismo domingo 9, el coordinador de cirujanos informó que existía una perforación en la caja torácica, cerca del corazón, y posteriormente reconoció una lesión intestinal que provocó la hemorragia interna.

“Yo lo que le decía es que me dijera si mi hermana era candidata para la intervención, y él respondió que, aunque él no hizo la cirugía, sí hubiera hecho otro procedimiento y primero la hubiera estabilizado”, relató su hermana Laura Martínez.

$!Martínez fue una de las activistas más reconocidas en la lucha por los desaparecidos en la entidad.
Martínez fue una de las activistas más reconocidas en la lucha por los desaparecidos en la entidad. Foto: Archivo

Durante su estancia hospitalaria, Blanca presentó fiebre, hipertensión, hiperglucemia y problemas respiratorios, sin recibir atención médica directa. La familia denunció que ningún médico acudió desde el miércoles hasta el domingo, pese a las reiteradas solicitudes. Ante la falta de respuesta, los familiares tuvieron que comprar mascarillas, oxímetro y medicamentos por su cuenta, además de aplicar trapos húmedos para controlar la temperatura de la paciente.

“El domingo por la tarde ya no me reconocía ni hablaba claro. Decían que iba a llegar el internista, pero solo se presentó un residente que preguntó cómo se sentía, cuando ya no respondía”, narró su hermana.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen misa en memoria de la activista Blanca Martínez; cuerpo permanece en análisis para aclarar la muerte

El obispo emérito Raúl Vera López presidió la misa en su memoria este miércoles en la Capilla del Santo Cristo, donde explicó que las cenizas de Blanca no estuvieron presentes, pues la familia decidió suspender la cremación hasta que la FGE concluya las diligencias e informe los resultados de la investigación.

El sepelio reunió a familias de personas desaparecidas y a defensores de derechos humanos de distintas regiones del país, quienes destacaron la trayectoria de Martínez Bustos como una figura clave en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria en Coahuila.

Las familiares confirmaron que solicitaron la participación de un perito externo en la autopsia, ante la desconfianza generada por las inconsistencias del personal médico del IMSS. “Queremos saber la verdad de lo que pasó con Blanca. No fue una complicación natural, fue una cadena de omisiones”, afirmaron.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento público sobre el caso. Mientras tanto, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han exigido que la investigación se realice con transparencia, independencia y perspectiva de derechos humanos, en memoria de quien dedicó su vida a la defensa de las víctimas. Con información de Proceso

Temas


Activistas
Derechos humanos
Negligencia Médica

Localizaciones


Coahuila

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para garantizar un fin de semana seguro en Torreón.

Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay
Dos unidades pesadas afectaron la circulación en la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para los operadores.

Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización
Los intentos se realizaron principalmente con medicamentos no narcóticos, es decir, fármacos fuertes recetados para otros padecimientos.

Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas

Copiando en el examen

Copiando en el examen
Sabio domador

Sabio domador
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?