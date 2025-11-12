Coahuila: Acusan negligencia médica en muerte de la defensora Blanca Martínez

La familia de la defensora de derechos humanos Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro Fray Juan de Larios, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) presunta negligencia médica en el Hospital de Zona 1 del IMSS, tras su fallecimiento el pasado 10 de noviembre, y exigió que se practique una autopsia para esclarecer las causas de su muerte.

De acuerdo con la denuncia presentada por Laura Martínez Bustos y Andrea del Rosario Mondragón Martínez, hermana y sobrina de la activista, el deceso estuvo rodeado de contradicciones del personal médico, ausencia de atención especializada durante las complicaciones y falta de información clara sobre su estado de salud.

La familia señaló que Blanca ingresó el 5 de noviembre para una cirugía programada por hernia hiatal, la cual inicialmente sería por laparoscopía, pero fue cambiada a cirugía abierta debido a complicaciones. Sin embargo, el procedimiento no se concluyó, pues la paciente presentó una hemorragia y presión arterial elevada a 210. Días después, el coordinador de cirujanos aseguró que la operación sí había sido terminada, aunque la versión oficial volvió a modificarse.

Según los reportes médicos que conoció la familia, la defensora habría fallecido por complicaciones derivadas de tres tumores y enfisema pulmonar, diagnósticos que no aparecían en sus estudios previos. El mismo domingo 9, el coordinador de cirujanos informó que existía una perforación en la caja torácica, cerca del corazón, y posteriormente reconoció una lesión intestinal que provocó la hemorragia interna.

“Yo lo que le decía es que me dijera si mi hermana era candidata para la intervención, y él respondió que, aunque él no hizo la cirugía, sí hubiera hecho otro procedimiento y primero la hubiera estabilizado”, relató su hermana Laura Martínez.