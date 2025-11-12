Coahuila: Acusan negligencia médica en muerte de la defensora Blanca Martínez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La familia acusó contradicciones entre el personal médico que le practicó una cirugía por hernia hiatal
La familia de la defensora de derechos humanos Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro Fray Juan de Larios, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) presunta negligencia médica en el Hospital de Zona 1 del IMSS, tras su fallecimiento el pasado 10 de noviembre, y exigió que se practique una autopsia para esclarecer las causas de su muerte.
De acuerdo con la denuncia presentada por Laura Martínez Bustos y Andrea del Rosario Mondragón Martínez, hermana y sobrina de la activista, el deceso estuvo rodeado de contradicciones del personal médico, ausencia de atención especializada durante las complicaciones y falta de información clara sobre su estado de salud.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la búsqueda de desaparecidos en Coahuila
La familia señaló que Blanca ingresó el 5 de noviembre para una cirugía programada por hernia hiatal, la cual inicialmente sería por laparoscopía, pero fue cambiada a cirugía abierta debido a complicaciones. Sin embargo, el procedimiento no se concluyó, pues la paciente presentó una hemorragia y presión arterial elevada a 210. Días después, el coordinador de cirujanos aseguró que la operación sí había sido terminada, aunque la versión oficial volvió a modificarse.
Según los reportes médicos que conoció la familia, la defensora habría fallecido por complicaciones derivadas de tres tumores y enfisema pulmonar, diagnósticos que no aparecían en sus estudios previos. El mismo domingo 9, el coordinador de cirujanos informó que existía una perforación en la caja torácica, cerca del corazón, y posteriormente reconoció una lesión intestinal que provocó la hemorragia interna.
“Yo lo que le decía es que me dijera si mi hermana era candidata para la intervención, y él respondió que, aunque él no hizo la cirugía, sí hubiera hecho otro procedimiento y primero la hubiera estabilizado”, relató su hermana Laura Martínez.
Durante su estancia hospitalaria, Blanca presentó fiebre, hipertensión, hiperglucemia y problemas respiratorios, sin recibir atención médica directa. La familia denunció que ningún médico acudió desde el miércoles hasta el domingo, pese a las reiteradas solicitudes. Ante la falta de respuesta, los familiares tuvieron que comprar mascarillas, oxímetro y medicamentos por su cuenta, además de aplicar trapos húmedos para controlar la temperatura de la paciente.
“El domingo por la tarde ya no me reconocía ni hablaba claro. Decían que iba a llegar el internista, pero solo se presentó un residente que preguntó cómo se sentía, cuando ya no respondía”, narró su hermana.
TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen misa en memoria de la activista Blanca Martínez; cuerpo permanece en análisis para aclarar la muerte
El obispo emérito Raúl Vera López presidió la misa en su memoria este miércoles en la Capilla del Santo Cristo, donde explicó que las cenizas de Blanca no estuvieron presentes, pues la familia decidió suspender la cremación hasta que la FGE concluya las diligencias e informe los resultados de la investigación.
El sepelio reunió a familias de personas desaparecidas y a defensores de derechos humanos de distintas regiones del país, quienes destacaron la trayectoria de Martínez Bustos como una figura clave en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria en Coahuila.
Las familiares confirmaron que solicitaron la participación de un perito externo en la autopsia, ante la desconfianza generada por las inconsistencias del personal médico del IMSS. “Queremos saber la verdad de lo que pasó con Blanca. No fue una complicación natural, fue una cadena de omisiones”, afirmaron.
La Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento público sobre el caso. Mientras tanto, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han exigido que la investigación se realice con transparencia, independencia y perspectiva de derechos humanos, en memoria de quien dedicó su vida a la defensa de las víctimas. Con información de Proceso