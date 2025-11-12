Ofrecen misa en memoria de la activista Blanca Martínez; cuerpo permanece en análisis para aclarar la muerte

Este miércoles, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, ofició una misa en la Catedral de Santiago en memoria de Blanca Isabel Martínez Bustos, reconocida defensora de los derechos humanos y figura clave en la lucha por la justicia de las personas desaparecidas en Coahuila, fallecida la madrugada del lunes pasado.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y representantes de colectivos como Fuundec-Fundem, quienes rindieron homenaje a una mujer que dedicó su vida a acompañar las causas sociales más profundas del país.

“Durante su vida trabajó diligentemente en la difusión de la justicia, del amor y de la paz. Nadie esperábamos que Blanquita fuera a faltar”, expresó Vera durante la homilía, donde recordó su relación de trabajo y amistad con la activista desde hace más de dos décadas.