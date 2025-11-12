Ofrecen misa en memoria de la activista Blanca Martínez; cuerpo permanece en análisis para aclarar la muerte
El obispo emérito Raúl Vera encabezó la ceremonia religiosa en honor a la mujer que dedicó más de 40 años a las causas sociales
Este miércoles, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, ofició una misa en la Catedral de Santiago en memoria de Blanca Isabel Martínez Bustos, reconocida defensora de los derechos humanos y figura clave en la lucha por la justicia de las personas desaparecidas en Coahuila, fallecida la madrugada del lunes pasado.
La ceremonia reunió a familiares, amigos y representantes de colectivos como Fuundec-Fundem, quienes rindieron homenaje a una mujer que dedicó su vida a acompañar las causas sociales más profundas del país.
“Durante su vida trabajó diligentemente en la difusión de la justicia, del amor y de la paz. Nadie esperábamos que Blanquita fuera a faltar”, expresó Vera durante la homilía, donde recordó su relación de trabajo y amistad con la activista desde hace más de dos décadas.
Blanca Martínez, quien inició su labor social hace más de 45 años, colaboró con el obispo Samuel Ruiz en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, y más tarde se integró al Centro Fray Juan de Larios en Saltillo, donde consolidó su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia para las familias de personas desaparecidas.
La defensora falleció en la capital de Coahuila tras complicaciones derivadas de una cirugía por problemas en el esófago. Aunque se esperaba que sus cenizas estuvieran presentes en la misa, Vera explicó que el cuerpo permanece bajo análisis médico para precisar las causas del deceso.
“Vamos a pedir que se aclare, porque si hubo una tontería ahí, por eso no está aquí”, dijo el obispo, aludiendo a la operación realizada el pasado miércoles en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recordó también que invitó a Martínez a Saltillo tras concluir su trabajo en Chiapas: “Personas como ella saben cuál es el sentido verdadero de la vida humana, libre de injusticias y abusos”.
Las cenizas de la activista serán trasladadas posteriormente a Guanajuato, donde reside su familia. En Saltillo quedará su legado en el movimiento por los derechos humanos y en la lucha incansable por las personas desaparecidas.