POLITICÓN: ¿Se les pasó la mano? A costa de Morena, PRI coloca alfiles en posiciones clave en el Poder Judicial

I. PRUDENCIA

La agresión que sufrió el diputado Antonio Attolini al salir de un concierto en Torreón debe investigarse sin convertirse en herramienta política. Aunque algunos intentan sacar provecho e implantar la narrativa de que Attolini señala al ayuntamiento torreonense como responsable, el legislador nos dice con claridad: “Falso, no he señalado a nadie en particular y he sido cuidadoso y prudente en mis declaraciones”. Eso sí, interpuso la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen. Veremos...

II. EN SUS MANOS...

Ahora el fiscal general del Estado, Federico Fernández, tiene en sus manos el caso y deberá realizar la investigación correspondiente a fin de contar con elementos que puedan esclarecer los hechos y apagar cualquier especulación política. La violencia contra figuras públicas es inaceptable independientemente de su filiación partidista o posiciones políticas. La Fiscalía debe actuar con profesionalismo para determinar si se trató de un incidente aislado o si existieron motivaciones específicas detrás de la agresión.

III. ¿LOS SUBESTIMARON?

Después de los resultados de la elección judicial, se ha especulado sobre un acuerdo político entre Morena y el PRI en Coahuila para favorecer a ciertos elegidos con la movilización del día “D”. Sin embargo, del lado morenista no contaban con la capacidad de operación del priismo coahuilense y a estos “se les pasó la mano”. Con el alto número de votos lograron meter a sus alfiles en puestos clave como la Sala Regional Electoral, donde Madeleyne Figueroa y Sergio Díaz se colaron para ocupar dos de los tres espacios del pleno.

IV. CON OBJETIVO CLARO

“Haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que el priismo coahuilense extendió su ámbito de influencia y se fortaleció considerablemente. Ahora ya se frotan las manos pensando en la próxima elección, pues aseguran que esto fue solo una muestra de lo que será la movilización de su estructura electoral. Dicen ir por la victoria en todos los distritos y obtener la mayoría en el Congreso. ¿Le alcanzará al PRI de Carlos Robles, que se dirige desde la Secretaría de operación política, para el “carro completo”? La apuesta es ambiciosa.

V. RECONFIGURACIÓN

Con el triunfo de Madeleyne Figueroa en la elección judicial, deberá renunciar a su puesto de consejera electoral del IEC. Los que están en el proceso actual de designación de consejerías esperan que el INE aproveche para elegir un cargo más ahora. Pero quienes saben del tema nos dicen que el INE de Guadalupe Taddei lanzará otra convocatoria nueva para llenar esa vacante. O sea que cuando apenas termine este proceso ya habrá otro. Al final, en el IEC se renovarán casi todas las consejerías, alterando la dinámica del organismo.

VI. EXPLICACIONES

Después de la puesta en marcha de los “dormitorios comunitarios” en el Hospital General de Saltillo por parte del diputado morenista Alberto Hurtado, resurgen las voces que cuestionan el origen de su respaldo financiero. Este programa se suma al camión de la salud, el mercado sobre ruedas y su activismo tapando baches. Haría bien Hurtado en mostrar si tiene vocación por la transparencia y explicar “¿quién pompó?” para evitar especulaciones. Por ahora la curiosidad crece y el panista Gerardo Aguado ya le echó el ojo, dicen.

VII. LABORATORIO

En Tabasco, el Congreso reformó la constitución y desapareció el Instituto de Transparencia y el Sistema Estatal Anticorrupción. La justificación fue la misma de siempre: eficiencia administrativa y redistribución de funciones. Eliminar organismos autónomos con el cuento de la “eficiencia” ya es marca registrada morenista que inicio con Andrés Manuel López Obrador y muchos ven ahí un retroceso maquillado como modernización. ¿Tabasco sirve como campo de pruebas para ver qué tanto aguanta la opinión pública?

VIII. MISMA RUTA

Los que siguen de cerca la desaparición de órganos autónomos nos comentan que esta estrategia podría trasladarse al ámbito federal en los próximos meses. La propuesta es que el Congreso Federal, presidido por Sergio Gutiérrez Luna, reforme el Sistema Nacional Anticorrupción. El plan parece ser ensayar primero en territorio controlado y luego justificar los cambios a nivel nacional con el precedente establecido. Habrá que estar atentos a esta estrategia para concentrar poder bajo la excusa de deficiencia.