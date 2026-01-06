Coahuila: Advierte IMSS riesgos de las ‘dietas milagro’

Con el inicio de un nuevo año y la renovación de propósitos personales, uno de los objetivos más recurrentes entre la población es bajar de peso. Ante este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila lanzó un llamado a cumplir esta meta de manera responsable, evitando recurrir a “dietas milagro” o productos “mágicos” que prometen resultados rápidos, pero que representan un riesgo significativo para la salud.

La licenciada en nutrición Evelyn Alondra Campos Rodríguez, adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, explicó que este tipo de prácticas no sólo carecen de sustento científico, sino que en la mayoría de los casos provocan el conocido “rebote”, es decir, una rápida recuperación del peso perdido e incluso un aumento mayor al inicial.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

Advirtió que algunos de estos métodos pueden generar complicaciones severas, como afectaciones al hígado y al colon, reacciones alérgicas y, en situaciones extremas, consecuencias fatales. En este sentido, enfatizó que bajar de peso no implica dejar de comer, sino hacerlo de manera equilibrada, con porciones moderadas y privilegiando alimentos que aporten los nutrientes necesarios para cada organismo.

Campos Rodríguez señaló que es fundamental reducir el consumo de comida rápida, productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y harinas refinadas, al tiempo que se promueve una alimentación variada y adecuada a las necesidades individuales. “Cada cuerpo es diferente, por lo que los planes alimenticios deben ajustarse a la condición de cada persona, su estilo de vida y su estado de salud”, puntualizó.