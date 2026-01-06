Coahuila: Advierte IMSS riesgos de las ‘dietas milagro’

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Coahuila: Advierte IMSS riesgos de las ‘dietas milagro’
    El IMSS en Coahuila recomienda evitar las “dietas milagro” y optar por planes de alimentación supervisados por profesionales de la salud. FOTO: CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Obesidad
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Especialistas del Seguro Social subrayan que la pérdida de peso segura requiere disciplina, planes personalizados y hábitos sostenibles; alertan que los métodos extremos pueden provocar daños graves a la salud y el llamado ‘efecto rebote’

Con el inicio de un nuevo año y la renovación de propósitos personales, uno de los objetivos más recurrentes entre la población es bajar de peso. Ante este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila lanzó un llamado a cumplir esta meta de manera responsable, evitando recurrir a “dietas milagro” o productos “mágicos” que prometen resultados rápidos, pero que representan un riesgo significativo para la salud.

La licenciada en nutrición Evelyn Alondra Campos Rodríguez, adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, explicó que este tipo de prácticas no sólo carecen de sustento científico, sino que en la mayoría de los casos provocan el conocido “rebote”, es decir, una rápida recuperación del peso perdido e incluso un aumento mayor al inicial.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

Advirtió que algunos de estos métodos pueden generar complicaciones severas, como afectaciones al hígado y al colon, reacciones alérgicas y, en situaciones extremas, consecuencias fatales. En este sentido, enfatizó que bajar de peso no implica dejar de comer, sino hacerlo de manera equilibrada, con porciones moderadas y privilegiando alimentos que aporten los nutrientes necesarios para cada organismo.

Campos Rodríguez señaló que es fundamental reducir el consumo de comida rápida, productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y harinas refinadas, al tiempo que se promueve una alimentación variada y adecuada a las necesidades individuales. “Cada cuerpo es diferente, por lo que los planes alimenticios deben ajustarse a la condición de cada persona, su estilo de vida y su estado de salud”, puntualizó.

$!Los módulos de nutrición del Seguro Social ofrecen orientación integral para mejorar la alimentación y prevenir enfermedades.
Los módulos de nutrición del Seguro Social ofrecen orientación integral para mejorar la alimentación y prevenir enfermedades. FOTO: CORTESÍA

Destacó que el IMSS cuenta con módulos de nutrición en diversas clínicas del estado, donde se brinda orientación profesional para fomentar una alimentación saludable. Este acompañamiento no sólo busca la pérdida de peso, sino también mejorar la calidad de vida, especialmente en personas con enfermedades crónico-degenerativas.

Finalmente, la especialista subrayó que, aunque muchas personas se someten a dietas con la finalidad inmediata de mejorar su apariencia física, este enfoque aporta poco al mantenimiento de hábitos saludables a largo plazo. Para lograr una reducción de peso segura y sostenida, es indispensable la disciplina, la corresponsabilidad y la incorporación de una rutina de ejercicio acorde a las capacidades y condiciones de cada individuo.

Temas


Obesidad
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Maduro: Por no estar en Morena

Maduro: Por no estar en Morena
true

Viene negro negro para México
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
El presidente venezolano se declaró no culpable de narcoterrorismo y posesión de armas ante juez en EU.

Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles
Saltillo espera la llegada de una masa de aire polar que congelará el termómetro este domingo, dejando la posibilidad de paisajes blancos en las zonas altas de la región.

Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve
Santos Laguna realizó cuatro incorporaciones para fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra