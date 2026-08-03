Coahuila: Albergará NL el 20 de agosto foro de región noreste para debatir uso de celulares entre menores

El encuentro reunirá a especialistas, académicos, universidades y comunidades educativas de la región noreste -incluido Coahuila- y será transmitido de manera abierta. De acuerdo con la dependencia, las conclusiones servirán para elaborar estudios cualitativos que respalden las decisiones que se adopten en materia educativa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la realización de un foro regional el próximo 20 de agosto en Nuevo León para analizar el uso de teléfonos celulares y redes sociales entre menores de edad, como parte de la consulta nacional impulsada por el Gobierno de México para definir una política pública sobre el tema.

Además, la SEP informó que durante el próximo ciclo escolar se realizarán asambleas con madres y padres de familia, docentes y estudiantes, desde primaria hasta educación superior, con el objetivo de construir una propuesta sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Durante la conferencia matutina de este lunes, especialistas invitados expusieron los riesgos que representa el uso excesivo de dispositivos y redes sociales en menores de edad.

El exdirector de ingeniería de protección de Facebook, Arturo Bejar, señaló que las plataformas digitales están diseñadas para mantener la atención de los usuarios mediante herramientas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y los algoritmos de recomendación, mecanismos que pueden incrementar la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos perjudiciales.

Por su parte, el psicólogo Jonathan Haidt afirmó que el uso intensivo de teléfonos inteligentes ha estado relacionado con un aumento en problemas de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, disminución de la capacidad de concentración y menor convivencia entre estudiantes.

Entre las propuestas planteadas durante el debate destacan restringir el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, fijar en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales y establecer regulaciones sobre el diseño de las plataformas digitales dirigidas a menores.

En Coahuila, la coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Magaly Hernández, señaló que uno de los principales efectos del uso inadecuado de estas herramientas ha sido el incremento del ciberacoso entre estudiantes.

“Hemos tenido mucho acoso cibernético y también a raíz de eso, ¿qué es lo que sucede? Tenemos muchos cuadros de ansiedad y depresión e incluso ha habido alumnas que se han intentado suicidar por ese tipo de hostigamiento que se ha hecho a través de las redes sociales. Entonces, por supuesto que es un problema, yo creo que de los problemas principales”, declaró.

La legisladora explicó que entre los casos reportados se encuentra la difusión de imágenes y videos para afectar emocionalmente a estudiantes, así como el uso de inteligencia artificial para crear contenido ofensivo o utilizarlo como medio de amenaza y extorsión.

Añadió que este tema podría incorporarse a la nueva Ley de Educación de Coahuila, cuyo proyecto se encuentra en elaboración y se prevé presentar antes de que concluya el año.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Coahuila, el ciberbullying comenzó a integrarse recientemente a las estadísticas oficiales de acoso escolar. En 2025 se documentaron cuatro casos de esta modalidad, incluido uno en primaria, dentro de los 16 incidentes de acoso escolar registrados en ese nivel educativo.