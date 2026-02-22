Coahuila alista refuerzo integral contra incendios forestales; priorizarán prevención y tecnología

Coahuila
/ 22 febrero 2026
    Debido a las pocas lluvias y a la acumulación de vegetación seca, se prevé un año intenso de incendios forestales. VANGUARDIA

Será en los próximos días cuando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dé a conocer pormenores del paquete de acciones

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que en los próximos días el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezará una sesión del Consejo Ciudadano de Combate de Incendios Forestales, donde se presentará un paquete de acciones y recursos adicionales para fortalecer la estrategia estatal ante contingencias ambientales.

El encuentro tendrá como eje central la definición de prioridades operativas y financieras frente a la proximidad de temporadas críticas, bajo un enfoque preventivo y de coordinación interinstitucional.

ALERTAMIENTO TEMPRANO Y MODERNIZACIÓN DE BRIGADAS

De acuerdo con Pimentel González, el objetivo es robustecer la capacidad de reacción en todas las regiones del Estado, mediante mecanismos que permitan anticipar riesgos y optimizar la respuesta en campo.

Entre los proyectos contemplados para 2026 destaca la implementación de sistemas de alertamiento temprano que faciliten la detección oportuna de incendios forestales, así como la actualización del equipamiento de las brigadas, con herramientas más modernas y eficientes.

Paralelamente, se busca consolidar la colaboración entre autoridades estatales y municipales, además de organismos y grupos especializados en el combate al fuego, a fin de articular una estrategia integral que abarque prevención, reacción inmediata y fortalecimiento logístico.

El funcionario subrayó que la meta es proteger los ecosistemas de Coahuila y brindar mayor seguridad a las comunidades, reduciendo el impacto ambiental y social que generan este tipo de siniestros.

