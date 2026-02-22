‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    ‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo
    El gobernador Manolo Jiménez lanzó porras de “¡Presidenta, presidenta!” durante el arranque del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo. REDES SOCIALES

Con porras a la mandataria, el gobernador Manolo Jiménez expresó públicamente su respaldo a Claudia Sheinbaum durante el arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

“¡Presidenta, presidenta!”, coreó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al arrancar el evento que marcó el inicio de una de las obras hospitalarias más relevantes para la entidad en las últimas décadas. El grito fue repetido en varias ocasiones por el mandatario estatal y secundado por los asistentes, en un gesto público de respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El acto correspondió al banderazo de inicio del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), considerado uno de los proyectos médicos más grandes del país y el primer gran nosocomio para Coahuila en más de cuatro décadas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas

Durante su intervención, el Gobernador recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace cinco años y destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno. “Estamos muy contentos porque hace cinco años platicábamos de este proyecto y desde entonces estamos trabajando en equipo; se hizo la clínica de mama y otras más, y ahora que llegó usted le dijimos que estaban listas siete hectáreas más para este hospital y gracias al apoyo de usted, del IMSS y del presidente municipal de Saltillo hoy este hospital va a ser una realidad para nuestra gente de la región sureste de Coahuila”, expresó, antes de lanzar la consigna: “¡Presidenta, presidenta!”, en el minuto 07:10.

Más adelante, Jiménez reconoció al Ejército Mexicano, al señalar que los coahuilenses se sienten orgullosos de recibir a la Presidenta junto con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, recordando que el Ejército Mexicano surgió el 19 de febrero de 1913 en Coahuila.

UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD

En su mensaje, la presidenta Sheinbaum subrayó que se tratará de un hospital de especialidades con 260 camas de hospitalización y 300 adicionales destinadas a servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos, atención neonatal, pediatría y adultos.

El nuevo complejo contará con nueve quirófanos y ofrecerá 49 especialidades médicas. Además, dispondrá de 18 sillones de hemodiálisis, 10 para diálisis ambulatoria y seis para quimioterapia; incluirá una sala de hemodinamia para la atención de infartos, clínica de heridas y estomas, unidad especializada en pie diabético y clínica del dolor.

De acuerdo con lo informado, el hospital beneficiará a aproximadamente 2.5 millones de derechohabientes de la región.

ROMPE PROTOCOLO ANTE DEMANDA CIUDADANA

El evento también estuvo marcado por un hecho inusual. Por primera vez en 16 meses, la presidenta rompió el protocolo de un acto público. El 21 de febrero, mientras se desarrollaba el arranque de obra y el director general del IMSS, Zoé Robledo, intervenía en el discurso, la mandataria descendió del escenario.

Sheinbaum leyó pancartas entre el público, entre ellas una que decía: “De madre a otra madre, encuentre a nuestros hijos”. Acompañada por el gobernador Manolo Jiménez, se acercó a escuchar directamente a las personas que solicitaban apoyo, en un gesto que modificó momentáneamente la dinámica protocolaria del evento.

