Coahuila alista reuniones de seguridad y refuerza mesas regionales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que, además de la reunión estatal de seguridad mensual, se han instalado mesas regionales y municipales donde participan autoridades estatales, federales y fuerzas armadas. “Tenemos nuestra reunión estatal de seguridad, que es la que tenemos una vez al mes, en la que participo yo de manera religiosa. Luego el secretario de Seguridad Pública y el fiscal tienen otras mesas por regiones o por municipio”, dijo.

Explicó que en La Laguna se instaló una mesa específica hace algunos meses con resultados, según dijo, relevantes, y que también se realizan reuniones en municipios como Sabinas y Piedras Negras, dependiendo de las necesidades que surjan. “Depende de lo que vaya surgiendo, pero sí hay mucho trabajo por todo el estado en tema de seguridad”, comentó.

Además, confirmó que se encuentran en proceso de agenda reuniones con otros estados, principalmente con Durango y Nuevo León, por su cercanía geográfica y zonas conurbadas. “Tenemos comunicación permanente con Durango y con Nuevo León, principalmente porque son las zonas conurbadas que están cerca de nosotros. Nuestros equipos están en sintonía y hay mucha comunicación permanente”, afirmó.

Añadió que se busca concretar a finales de este mes una reunión pendiente con el gobernador de Durango, así como un encuentro entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. “Vamos a agendar para finales de este mes las reuniones. Tenemos una pendiente con el gobernador de Durango y otra de los tres estados para ver si la podemos organizar a finales de este mes”, detalló.

Sobre los indicadores, añadió que en los primeros dos meses de 2026 se han registrado cifras menores a las del año pasado, que calificó como el mejor en los últimos 30 años. “Este año vamos todavía bajándole un poquito más. Seguimos trabajando coordinados, con toda la voluntad política de entrarle a este tema”, expresó.

Finalmente, adelantó que en las próximas semanas se anunciarán los operativos de Semana Santa, que incluirán acciones de seguridad, prevención y combate de incendios forestales, así como promoción turística.