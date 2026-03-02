Obispo realiza cambios en parroquias de Saltillo

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Obispo realiza cambios en parroquias de Saltillo
    A través de estos cambios se busca consolidar el acompañamiento espiritual en las comunidades. ESPECIAL

Los nombramientos buscan fortalecer la atención religiosa en parroquias de la ciudad

La Diócesis de Saltillo informó a través de sus redes sociales una serie de nombramientos realizados por el obispo Hilario González García, como parte de los ajustes pastorales en la ciudad.

Entre las designaciones destaca la del presbítero Juan Andrés Dávila De León, quien fue nombrado sacerdote adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

En el comunicado, la Diócesis pidió a la comunidad elevar oraciones por el nuevo encargo pastoral y por la feligresía que lo recibe, “para que sea pastor según el Corazón de Cristo”.

Asimismo, se dio a conocer el nombramiento del presbítero José Luis Ortiz Leal como sacerdote adscrito al Templo de San Martín de Porres.

De igual manera, el presbítero Eduardo Trujillo Mendoza fue designado rector del mismo templo, fortaleciendo así la organización pastoral en esa comunidad parroquial.

La Diócesis exhortó a los fieles a acompañar con oración esta nueva etapa en la vida de las comunidades religiosas de Saltillo.

