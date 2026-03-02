¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?

El pasado lunes el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO) y la Secretaría de Cultura de Coahuila anunciaron las actividades para conmemorar el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, así como el Día Mundial del Teatro, con información que entregaron a medios, antes de ajustarla días después. A través de redes sociales el PARTECO dio a conocer una reducción de la cuota de recuperación a las obras que presentará la Compañía Nacional de Teatro (CNT), que pasó de 500 pesos a 350 por persona, sin descuentos preferentes para menores de edad, personas de la tercera edad o con discapacidad.

El regreso de la CNT a tierras coahuilenses fue celebrado tanto por el público como por el gremio teatral, sobre todo considerando la calidad de las obras que se presentarán y algunos de los nombres que pisarán el escenario del Fernando Soler, como Luisa Huertas y Aurora Cano. Sin embargo, el costo de acceso ha sido objeto de críticas. Si bien el cobro puede considerarse competitivo frente a otras producciones que han llegado de fuera al mismo espacio, como sucedió en enero con el monólogo “Cruise” protagonizado por Alejandro Speitzer, con precios de 750 hasta 1,250 pesos, a diferencia de este, la CNT no tendrá que pagar renta por el espacio ni cobrará honorarios —estos quedan cubiertos por el presupuesto de la propia compañía, de acuerdo con los convenios que realiza con los estados—, y los organizadores solo deben costear sus viáticos.

Esta entrada de 350 pesos, además, supera el promedio de 200 que suelen pagar los saltillenses para acudir a obras de teatro locales, sin mencionar que al tratarse de una ocasión única, para que una persona pueda disfrutar de los tres montajes deberá desembolsar 1050 pesos, sin considerar el cálculo que tendrían que hacer familias enteras. En contraste, en sus presentaciones en CDMX, la CNT suele cobrar 150 pesos y cuando ha sido invitada a otros estados, con las mismas condiciones, la gestión ha permitido que la entrada sea gratuita, como sucedió en 2024 cuando CONARTE llevó a la compañía al Teatro de la Ciudad de Monterrey para celebrar el 40 aniversario del recinto, como un regalo a la ciudadanía. En esta ocasión será el público saltillense el que costeará parte de la visita de la CNT a Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Vange Tamez regresa a su tierra para su primera exposición individual “Siempre cuerpo” Las obras que la compañía presentará en esta celebración serán “Prendidas de las lámparas” de Elena Guiochins el día 22, “Y fuimos héroes” de Maribel Carrasco el 23 y “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz el 26, todas a las 19:00 horas.

Publicidad

Temas

Teatro precios Aniversarios

Localizaciones

Saltillo

