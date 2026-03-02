Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la semana pasada fueron confirmadas tres nuevas inversiones para Coahuila, decisiones que, dijo, estuvieron vinculadas a las condiciones de seguridad en la entidad.

“Nos han confirmado tres inversiones la semana pasada. Las daremos a conocer en su momento, pero el tema de seguridad fue un detonante para que decidieran por Coahuila”, dijo.

Explicó que las empresas analizaban entre tres y cuatro opciones antes de definir su ubicación. “Tenían algún otro lugar, tres o cuatro opciones, y nos anunciaron que decidieron crecer sus inversiones aquí en vez de irse a otro lado o en su defecto llegan como nuevos”, afirmó.

Indicó que los anuncios formales se realizarán más adelante y reiteró que la seguridad es prioritaria dentro de la estrategia estatal. “Para nosotros el tema de seguridad es lo más importante y hay un despliegue muy fuerte en planeación, coordinación y ejecución”, afirmó.