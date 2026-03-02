Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila

Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila
    Manolo Jiménez afirma que la entidad va mejorando en su economía. CORTESÍA

El gobernador afirmó que la seguridad fue determinante para que empresas eligieran al estado sobre otras entidades.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la semana pasada fueron confirmadas tres nuevas inversiones para Coahuila, decisiones que, dijo, estuvieron vinculadas a las condiciones de seguridad en la entidad.

“Nos han confirmado tres inversiones la semana pasada. Las daremos a conocer en su momento, pero el tema de seguridad fue un detonante para que decidieran por Coahuila”, dijo.

Explicó que las empresas analizaban entre tres y cuatro opciones antes de definir su ubicación. “Tenían algún otro lugar, tres o cuatro opciones, y nos anunciaron que decidieron crecer sus inversiones aquí en vez de irse a otro lado o en su defecto llegan como nuevos”, afirmó.

Indicó que los anuncios formales se realizarán más adelante y reiteró que la seguridad es prioritaria dentro de la estrategia estatal. “Para nosotros el tema de seguridad es lo más importante y hay un despliegue muy fuerte en planeación, coordinación y ejecución”, afirmó.

