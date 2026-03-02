Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres

Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres
    Las reformas establecen protocolos para el parto humanizado, acompañamiento en casos de duelo gestacional y programas integrales de atención a la salud de las mujeres. OMAR SAUCEDO

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad reformas en salud para reconocer el duelo gestacional y perinatal, garantizar el parto humanizado y fortalecer la atención médica con perspectiva de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso estatal aprobó por unanimidad cuatro reformas en materia de salud que beneficiarán directamente a las mujeres y familias coahuilenses.

Las iniciativas, presentadas por las diputadas Guadalupe Oyervides y Beatriz Fraustro Dávila, así como por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, buscan garantizar derechos específicos, protocolos médicos claros y atención integral para situaciones sensibles relacionadas con la maternidad, el parto y la salud de las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca colecta 2026 de la Cruz Roja en Coahuila; entregan ambulancias y apoyos a delegaciones

La propuesta impulsada por el gobernador adiciona los artículos 56 Bis 1 a 56 Bis 4 a la Ley Estatal de Salud para reconocer el duelo gestacional y perinatal con el fin de que se concedan permisos laborales de hasta veinte días para madres y diez días para padres trabajadores, además de asegurar acompañamiento psicológico, acceso a información clara sobre la situación clínica y espacios de despedida dignos en hospitales estatales.

Los artículos contemplan protocolos obligatorios para personal médico, enfermería y psicología, capacitación especializada, acompañamiento en lactancia, manejo de los restos fetales y seguimiento psicológico posterior a la pérdida, buscando garantizar que las familias atraviesen el duelo con respeto y apoyo institucional.

Dos iniciativas fueron presentadas por la diputada Guadalupe Oyervides buscando garantizar el parto humanizado como un derecho de las mujeres de Coahuila y una obligación de los establecimientos de salud mediante las reformas de los artículos 4 y 21 de la Ley de Protección a la Maternidad y del artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, incorporando el concepto de “parto humanizado” y estableciendo que toda mujer tiene derecho a recibir atención conforme a estos protocolos.

Esta reforma establece que la atención durante el embarazo, parto y puerperio debe respetar la dignidad, cultura y decisiones de la mujer, evitando prácticas invasivas y medicación no justificada.

El modelo reconoce a madres, padres y recién nacidos como protagonistas del proceso, favorece la libertad de movimiento durante el trabajo de parto y promueve el contacto inmediato con el recién nacido. La diputada señaló que esta medida también busca erradicar la violencia obstétrica, que incluye tratos irrespetuosos, presión para aceptar procedimientos no deseados o falta de información durante el parto.

Asimismo, la diputada Beatriz Fraustro impulsó la adición del Capítulo “Atención a la Salud de las Mujeres” en la Ley Estatal de Salud, enfocando la atención médica con perspectiva de género, priorizando con ello la promoción, prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de enfermedades como cáncer cervicouterino y de mama, salud ginecológica general, menopausia, enfermedades cardiovasculares, trastornos de salud mental y otras problemáticas identificadas por la Secretaría de Salud.

La reforma garantiza el respeto a la privacidad, el consentimiento informado y la no discriminación de las mujeres, e impulsa la creación de programas integrales y comités interdisciplinarios para asegurar la coordinación de acciones de salud con enfoque de género.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

