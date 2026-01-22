Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

Coahuila
/ 22 enero 2026
    Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales
    La Secretaría de Fomento Económico de Ramos Arizpe reportó una oferta superior a 2 mil vacantes laborales para atender a personas afectadas por recientes reajustes en empresas locales. FOTO: REDES SOCIALES

Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico, informó que diariamente entre 50 y 100 personas acuden a sus oficinas en busca de empleo

El municipio de Ramos Arizpe mantiene una oferta superior a las 2 mil vacantes laborales, con el objetivo de absorber la mano de obra afectada por los recientes reajustes en empresas locales. Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico, informó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, registrando una afluencia diaria de hasta 100 personas en sus oficinas.

“Hemos tenido gran respuesta, alrededor de 50 a 100 personas diarias van allá a la oficina que eso es bueno. Vamos a publicar más vacantes porque seguimos teniendo muchas vacantes en Ramos Arizpe, se ha venido esto de los despidos, pero hay más vacantes que estos despidos”, afirmó el funcionario municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan ‘Supermercadito’ en Ramos Arizpe para mitigar efectos de la cuesta de enero

Ante los ajustes registrados en empresas como Martinrea o proveedores de General Motors, la dependencia cambió su estrategia de colocación. Ahora, en lugar de solo recibir currículums, se realiza una canalización directa a las vacantes específicas que las empresas aliadas reportan semanalmente para agilizar la contratación.

“Yo hablé con todas las empresas que normalmente nos apoyan y me pasaron todas las vacantes que tienen. Si tú necesitas de oficina, te digo: de estas 70 empresas, estas siete ocupan alguien de oficina; entonces tú ya te vas directamente, ya los centralizamos”, explicó Zertuche Cedillo sobre la nueva modalidad.

El secretario destacó que la región sigue siendo atractiva para la inversión debido a que Ramos Arizpe cuenta con la “mano de obra mejor calificada de toda la República”. Mencionó como ejemplo que la calidad de los productos locales, como los tráileres fabricados en la zona, es reconocida a nivel nacional e internacional.

Respecto a la situación de la industria automotriz eléctrica, Zertuche señaló que los cambios en las políticas de producción de Estados Unidos han generado incertidumbre. No obstante, aseguró que el sector de combustibles y la llegada de nuevas empresas del mismo ramo permitirán mantener el dinamismo económico en el corto plazo.

Como parte de estas acciones, se anunció una próxima feria del empleo para finales de noviembre, organizada en coordinación con el Gobierno del Estado. Este evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Canacintra, donde se espera formalizar la oferta de miles de oportunidades laborales para los habitantes de la región.

“Esperamos que en este mes se reacomoden todos. La intención del alcalde ha sido muy puntual: solicitar apoyo a las empresas para que nos den sus vacantes y mandarlos directamente”, concluyó Zertuche, quien adelantó que próximamente se anunciarán nuevas inversiones y compras de terrenos para más plantas.

