¡Paso a paso por una buena causa! Invitan a caminata en la sierra para apoyar casa hogar en Saltillo

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    ¡Paso a paso por una buena causa! Invitan a caminata en la sierra para apoyar casa hogar en Saltillo
    La caminata de nivel intermedio busca reunir a amantes de la naturaleza para disfrutar la Sierra de La Martha mientras ayudan a quienes más lo necesitan. REDES SOCIALES

La cita es este sábado 3 de octubre, y la única cuota de participación será la donación de mandado y víveres

El grupo Senderismo Maravillas convoca a la comunidad senderista y al público amante de la naturaleza a sumarse a una caminata con causa en beneficio de las niñas de la casa hogar Pepita del Valle Arizpe en Saltillo.

La cita está programada para este sábado 3 de octubre, partiendo a las 6:00 a.m. del punto de reunión ubicado en Soriana Mirasierra.

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El recorrido abarcará una distancia total de 12 kilómetros (hasta la zona conocida como los troncos), catalogado con un nivel intermedio con condición física. Más allá del reto deportivo y de disfrutar de las impresionantes postales que ofrece la sierra, la meta principal es llevar apoyo comunitario a quienes más lo necesitan.

Para sumarte a esta iniciativa no se requiere cuota de inscripción monetaria, únicamente aportar mandado o víveres destinados a la casa hogar Pepita del Valle Arizpe.

”La sierra también se vive en buena compañía y tu apoyo también llega muy lejos”, destacan los organizadores, recordando que pequeñas acciones juntas hacen una gran diferencia.

Fecha: Sábado 3 de octubre

Hora de salida: 6:00 a.m.

Punto de reunión: Soriana Mirasierra

Ruta: Sierra de La Martha (hasta los troncos)

Distancia total: 12 km

Exigencia: Nivel intermedio (requiere buena condición física)

Pase de entrada: Mandado o víveres para la casa hogar Pepita del Valle Arizpe

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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