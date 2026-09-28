¡Paso a paso por una buena causa! Invitan a caminata en la sierra para apoyar casa hogar en Saltillo
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La cita es este sábado 3 de octubre, y la única cuota de participación será la donación de mandado y víveres
El grupo Senderismo Maravillas convoca a la comunidad senderista y al público amante de la naturaleza a sumarse a una caminata con causa en beneficio de las niñas de la casa hogar Pepita del Valle Arizpe en Saltillo.
La cita está programada para este sábado 3 de octubre, partiendo a las 6:00 a.m. del punto de reunión ubicado en Soriana Mirasierra.
El recorrido abarcará una distancia total de 12 kilómetros (hasta la zona conocida como los troncos), catalogado con un nivel intermedio con condición física. Más allá del reto deportivo y de disfrutar de las impresionantes postales que ofrece la sierra, la meta principal es llevar apoyo comunitario a quienes más lo necesitan.
Para sumarte a esta iniciativa no se requiere cuota de inscripción monetaria, únicamente aportar mandado o víveres destinados a la casa hogar Pepita del Valle Arizpe.
”La sierra también se vive en buena compañía y tu apoyo también llega muy lejos”, destacan los organizadores, recordando que pequeñas acciones juntas hacen una gran diferencia.
Fecha: Sábado 3 de octubre
Hora de salida: 6:00 a.m.
Punto de reunión: Soriana Mirasierra
Ruta: Sierra de La Martha (hasta los troncos)
Distancia total: 12 km
Exigencia: Nivel intermedio (requiere buena condición física)
Pase de entrada: Mandado o víveres para la casa hogar Pepita del Valle Arizpe