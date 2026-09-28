¡Paso a paso por una buena causa! Invitan a caminata en la sierra para apoyar casa hogar en Saltillo

El grupo Senderismo Maravillas convoca a la comunidad senderista y al público amante de la naturaleza a sumarse a una caminata con causa en beneficio de las niñas de la casa hogar Pepita del Valle Arizpe en Saltillo.

La cita está programada para este sábado 3 de octubre, partiendo a las 6:00 a.m. del punto de reunión ubicado en Soriana Mirasierra.