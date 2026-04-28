Llama Luz Elena Morales a exentar del ISR el pago de utilidades a trabajadores

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Llama Luz Elena Morales a exentar del ISR el pago de utilidades a trabajadores
    La propuesta plantea eliminar el cobro de ISR sobre el reparto de utilidades que reciben trabajadores. CUARTOSCURO

Actualmente, la ley sólo libera del impuesto hasta por 15 días de la UMA, por lo que pidió al Congreso de la Unión legislar al respecto

La diputada presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, hizo un llamado al Congreso de la Unión para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta. Propuso establecer la exención total del pago de impuestos sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

La propuesta plantea reformar el artículo 93, fracción XIV, con el fin de que este ingreso quede completamente libre de ISR. Señaló que se trata de un derecho constitucional reconocido en el artículo 123 de la Constitución mexicana.

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Actualmente, la legislación sólo exenta el equivalente a 15 días de la Unidad de Medida y Actualización. El resto del monto recibido por los trabajadores es gravado como ingreso ordinario.

La legisladora argumentó que esta disposición reduce el beneficio real de la PTU. Indicó que se trata de un mecanismo de redistribución de la riqueza derivado de las ganancias de las empresas, no de un salario.

Sostuvo que la exención total permitiría fortalecer la economía de las familias. Explicó que esto incrementaría su capacidad de consumo y ahorro. Además, podría incentivar la productividad al reconocer de manera íntegra la contribución de los trabajadores.

Asimismo, señaló que gravar este ingreso implica una carga adicional sobre recursos que ya fueron objeto de impuestos a nivel empresarial. Consideró que esto es contrario al objetivo de justicia social que dio origen a este derecho.

“El constituyente estableció que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, cuya cuantía será fijada por una Comisión Nacional. El espíritu de esta norma es fomentar la justicia social, elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, y estimular la productividad mediante la vinculación del esfuerzo del trabajador con el éxito económico de la unidad productiva”, comentó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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