Coahuila ampliará presupuesto y personal para búsqueda de desaparecidos

El Gobierno de Coahuila prevé ampliar el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas, así como incorporar más personal y vehículos en los próximos meses, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante una reunión plenaria con colectivos de familiares de víctimas. En la sesión, en la que participaron representantes de colectivos y organizaciones de derechos humanos, se revisaron los avances de los acuerdos establecidos y las acciones de búsqueda, además de plantearse nuevas necesidades para fortalecer las labores de localización.

Jiménez Salinas aseguró que existe disposición de su administración para mantener el diálogo con las familias y atender sus demandas. También manifestó que, ante la petición de incorporar a funcionarios federales a las mesas de trabajo, se realizarán las invitaciones a las autoridades que los propios colectivos consideren pertinentes. El mandatario anunció que se reforzarán los recursos humanos y materiales destinados a las tareas de búsqueda, aunque no precisó el monto adicional del presupuesto ni la cantidad de elementos y vehículos que se incorporarán. Durante el encuentro, representantes de los colectivos expusieron sus inquietudes y planteamientos para dar continuidad a los trabajos, en los que participan distintas dependencias estatales, la Fiscalía General del Estado y representantes de los poderes Legislativo y Judicial. En la reunión estuvieron integrantes de Alas de Esperanza; Búscame, Buscando Desaparecidos México; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-M); Rastreador@s Nacionales de Personas Desaparecidas (RANADES), y Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas.

También participaron representantes de Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VI.D.A.); Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila; Familias por Policías Municipales Desaparecidos, de Torreón, y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, además de integrantes del Grupo Autónomo de Trabajo. El encuentro forma parte de las mesas de diálogo entre el Gobierno estatal y los colectivos, cuyo objetivo es dar seguimiento a los compromisos institucionales y fortalecer las acciones de búsqueda, así como el acceso a la verdad y la justicia para las familias de personas desaparecidas.

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