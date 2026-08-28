Coahuila, ante la posible expansión de tecnología antidrones de EU en sus fronteras

Aunque Washington no ha revelado el punto exacto de los derribos, el despliegue ocurre en el mismo corredor fronterizo que conecta al sur de Texas con Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde autoridades mexicanas también han reforzado sus capacidades contra drones.

La guerra tecnológica contra los drones vinculados con el crimen organizado en México ya tiene un nuevo capítulo a pocos kilómetros de la frontera de Coahuila : el Ejército de Estados Unidos informó este jueves que utilizó por primera vez un sistema láser de alta energía para neutralizar tres aeronaves no tripuladas consideradas una amenaza en la frontera sur de Texas.

En febrero pasado, fuerzas de seguridad en el norte de Coahuila ya operaban inhibidores para detectar y neutralizar estos aparatos, dentro de acciones coordinadas en ambos lados del Río Bravo.

De acuerdo con el boletín difundido el 27 de agosto por JTF-SB y el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), las operaciones se desarrollaron durante las últimas horas del 25 de agosto y la madrugada del día 26. Los militares emplearon el Army Multipurpose High Energy Laser, conocido como AMP-HEL.

El comunicado señala que los tres sistemas aéreos no tripulados fueron considerados hostiles porque estaban siendo utilizados para actividades que representaban una amenaza física para militares estadounidenses y personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Las redes de los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas”, afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de JTF-SB, al señalar que estos aparatos son utilizados para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar a militares y corporaciones de seguridad.

El mando militar agregó que la operación demuestra la capacidad de respuesta tecnológica de sus fuerzas frente a este tipo de amenazas.

Una agencia de noticias internacional informó, citando a funcionarios estadounidenses, que los tres drones fueron identificados como aeronaves de cárteles mexicanos y que habrían sido derribados con láser en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en colindancia con Tamaulipas. La agencia señaló, sin embargo, que las autoridades no identificaron públicamente a cuál organización criminal pertenecían.

El Gobierno estadounidense tampoco ha revelado el punto exacto donde fueron neutralizados ni ha precisado públicamente si alguno de los drones se encontraba sobre territorio mexicano. JTF-SB únicamente indicó que las acciones se realizaron en coordinación con los socios que operan a lo largo de la frontera.