Coahuila anuncia nuevos vuelos y fortalece su proyección internacional en FITUR España
Gobierno del Estado destaca como un éxito su participación en la feria turística en Madrid
MADRID, ESP.– En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) España 2026, el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, anunció importantes avances en conectividad aérea, promoción turística, cultura y alianzas estratégicas, con el objetivo de posicionar a la entidad en mercados internacionales.
Durante la participación de Coahuila en uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel mundial, se confirmó la apertura del vuelo Saltillo–Cancún desde el Aeropuerto Internacional de Saltillo, así como del vuelo Torreón–Ciudad de México (AIFA). Estas nuevas rutas buscan fortalecer la conectividad aérea del estado y detonar el turismo, la economía y los negocios en sus distintas regiones.
La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, junto con el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, encabezaron la presentación de Coahuila como destino turístico, destacando la oferta de sus Pueblos Mágicos, la gastronomía, la cultura, la paleontología y productos como la Ruta Vinos & Dinos. El Rodeo Saltillo captó especial atención entre los asistentes, quienes mostraron interés por la tradición vaquera del estado.
Asimismo, se anunció la participación de Coahuila en Vindobona, con la designación oficial del estado como destino del Tercer Reino de México para la edición 2027, como parte de una estrategia de proyección cultural y turística internacional.
En el ámbito de reconocimientos, Coahuila recibió el Premio Excelencias 2025 por la Cabalgata de Sabinas y el Reconocimiento a la Cooperación Turística Internacional 2025, otorgado por ASICOTUR, por las alianzas globales impulsadas en el sector.
Durante FITUR se concretaron alrededor de 500 citas de negocio con aerolíneas, tour operadores, agencias mayoristas, plataformas de promoción y medios internacionales. Además, se fortalecieron alianzas estratégicas y se anunció que España será el país invitado a la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2026, mientras que Cuatro Ciénegas formalizó su hermanamiento con el municipio español de Leiro.
FITUR es considerada la plataforma turística más importante del mundo y en esta edición México participó como país invitado, lo que permitió una amplia proyección internacional para Coahuila y el resto de las entidades del país.