Coahuila anuncia nuevos vuelos y fortalece su proyección internacional en FITUR España

MADRID, ESP.– En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) España 2026, el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, anunció importantes avances en conectividad aérea, promoción turística, cultura y alianzas estratégicas, con el objetivo de posicionar a la entidad en mercados internacionales.

Durante la participación de Coahuila en uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel mundial, se confirmó la apertura del vuelo Saltillo–Cancún desde el Aeropuerto Internacional de Saltillo, así como del vuelo Torreón–Ciudad de México (AIFA). Estas nuevas rutas buscan fortalecer la conectividad aérea del estado y detonar el turismo, la economía y los negocios en sus distintas regiones.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, junto con el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, encabezaron la presentación de Coahuila como destino turístico, destacando la oferta de sus Pueblos Mágicos, la gastronomía, la cultura, la paleontología y productos como la Ruta Vinos & Dinos. El Rodeo Saltillo captó especial atención entre los asistentes, quienes mostraron interés por la tradición vaquera del estado.