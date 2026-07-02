Acerca IMSS estudios gratuitos para detectar cáncer de mama en Coahuila

El coordinador de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las unidades móviles brindarán atención en un horario de 08:00 a 18:00 horas y exhortó a las derechohabientes a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción para solicitar información sobre los requisitos y acceder al servicio.

Con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila desplegará durante julio sus mastógrafos móviles en las cinco regiones del estado, ofreciendo estudios gratuitos a mujeres derechohabientes mayores de 40 años.

Asimismo, reiteró que el estudio es completamente gratuito para las mujeres derechohabientes mayores de 40 años e invitó a las interesadas a acercarse a su clínica de adscripción para conocer los requisitos y aprovechar este servicio preventivo.

En la Región Laguna, los mastógrafos estarán disponibles en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y No. 18, así como en las UMF No. 66, 80 y 93 de Torreón. Además, recorrerán el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro, el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero, el HGSZ No. 6 de Parras y la UMF No. 83 de Matamoros.

En la Región Norte, las unidades se instalarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña; la UMF No. 64 de Morelos y la UMF No. 60 de Nava.

Para la Región Centro, el recorrido incluirá el Hospital General de Zona No. 7, así como las UMF No. 84 y 86 de Monclova; las UMF No. 85 y 9 de Frontera; la UMF No. 8 de Castaños y la UMF No. 10 de San Buenaventura.

En la Región Carbonífera, los estudios se ofrecerán en la UMF No. 23 de Sabinas, el HGZ No. 24 de Nueva Rosita, el HGSZ No. 27 de Palaú y la UMF No. 25 de Melchor Múzquiz.

Mientras tanto, en la Región Sureste, los mastógrafos móviles atenderán a las derechohabientes en las UMF No. 3 y No. 88 de Ramos Arizpe.