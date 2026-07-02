Acerca IMSS estudios gratuitos para detectar cáncer de mama en Coahuila

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    Acerca IMSS estudios gratuitos para detectar cáncer de mama en Coahuila
    Las mastografías permiten detectar de manera oportuna el cáncer de mama y otras anomalías. CORTESÍA
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

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Los mastógrafos recorrerán las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste del estado

Con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila desplegará durante julio sus mastógrafos móviles en las cinco regiones del estado, ofreciendo estudios gratuitos a mujeres derechohabientes mayores de 40 años.

El coordinador de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las unidades móviles brindarán atención en un horario de 08:00 a 18:00 horas y exhortó a las derechohabientes a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción para solicitar información sobre los requisitos y acceder al servicio.

$!El IMSS exhortó a las derechohabientes a solicitar informes en su Unidad de Medicina Familiar de adscripción.
El IMSS exhortó a las derechohabientes a solicitar informes en su Unidad de Medicina Familiar de adscripción. CORTESÍA

Asimismo, reiteró que el estudio es completamente gratuito para las mujeres derechohabientes mayores de 40 años e invitó a las interesadas a acercarse a su clínica de adscripción para conocer los requisitos y aprovechar este servicio preventivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/con-demostracion-de-actividades-clausuran-cursos-de-los-centros-de-seguridad-social-del-imss-en-coahuila-PF21713628

En la Región Laguna, los mastógrafos estarán disponibles en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y No. 18, así como en las UMF No. 66, 80 y 93 de Torreón. Además, recorrerán el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro, el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero, el HGSZ No. 6 de Parras y la UMF No. 83 de Matamoros.

En la Región Norte, las unidades se instalarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña; la UMF No. 64 de Morelos y la UMF No. 60 de Nava.

Para la Región Centro, el recorrido incluirá el Hospital General de Zona No. 7, así como las UMF No. 84 y 86 de Monclova; las UMF No. 85 y 9 de Frontera; la UMF No. 8 de Castaños y la UMF No. 10 de San Buenaventura.

En la Región Carbonífera, los estudios se ofrecerán en la UMF No. 23 de Sabinas, el HGZ No. 24 de Nueva Rosita, el HGSZ No. 27 de Palaú y la UMF No. 25 de Melchor Múzquiz.

Mientras tanto, en la Región Sureste, los mastógrafos móviles atenderán a las derechohabientes en las UMF No. 3 y No. 88 de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/recibe-imss-recomendacion-de-la-cndh-OH21733519

El especialista recordó que las mastografías permiten detectar de forma temprana el cáncer de mama y otras anomalías, lo que incrementa las posibilidades de éxito en el tratamiento.

Asimismo, reiteró que el estudio es completamente gratuito para las mujeres derechohabientes mayores de 40 años e invitó a las interesadas a acercarse a su clínica de adscripción para conocer los requisitos y aprovechar este servicio preventivo.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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