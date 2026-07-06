‘Del enojo al entendimiento’; promueve la UAAAN en ejidos de Coahuila la convivencia para la solución pacífica de conflictos

Con el propósito de fortalecer la convivencia y fomentar una cultura de paz, habitantes de los ejidos La Unión y El Olán, en Coahuila, participaron en el taller ”Del enojo al entendimiento”, una jornada formativa enfocada en el desarrollo de habilidades para resolver conflictos de manera pacífica. La capacitación se llevó a cabo del 2 al 4 de julio, con sesiones de 6 horas diarias, durante las cuales los asistentes recibieron herramientas en inteligencia emocional, escucha activa, comunicación asertiva y resolución de conflictos vecinales.

El principal objetivo fue brindar a los participantes estrategias que les permitan sustituir la confrontación por el diálogo, fortalecer las relaciones entre vecinos y construir acuerdos que favorezcan una convivencia más armónica dentro de sus comunidades. RECONOCEN EL TRABAJO DE FACILITADORES Y COORDINADORES Como parte de las actividades, se reconoció la labor de la M.C. Carmen Ramírez Pérez, responsable de impartir el taller y compartir conocimientos orientados al fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, se agradeció el respaldo del ingeniero Gilberto Lara Lagunes durante las jornadas de capacitación, así como la coordinación del ingeniero Fernando García García, representante del DIF Coahuila, cuya participación permitió el desarrollo exitoso de esta iniciativa. Con acciones como ésta, Coahuila impulsa espacios de formación ciudadana que fortalecen la comunicación, promueven la solución pacífica de diferencias y contribuyen a consolidar comunidades más unidas, solidarias y resilientes.

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