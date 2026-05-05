Coahuila: arrancan campañas en el Distrito 05; candidatos inician proselitismo junto a militantes de su partido

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    Coahuila: arrancan campañas en el Distrito 05; candidatos inician proselitismo junto a militantes de su partido
    El PRI centrará su campaña en el contacto directo con la ciudadanía y recorridos por colonias. LIDIET MEXICANO

El periodo de proselitismo rumbo a la elección del 7 de junio comenzó con distintos mensajes

MONCLOVA, COAH.- Durante los primeros minutos de este martes, los aspirantes a la diputación local por el Distrito 05 iniciaron formalmente sus campañas, marcando el arranque del periodo de proselitismo con distintos estilos y mensajes rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Esra Cavazos, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue de las primeras en arrancar actividades al interior del comité municipal de su partido, donde estuvo acompañada por militantes que respaldan su proyecto.

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Durante su mensaje, sostuvo que su propuesta se basa en el trabajo, la preparación y la voluntad, al considerar que Monclova tiene el carácter suficiente para avanzar con el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno.

La aspirante destacó que su plan de trabajo se enfocará en generar confianza ciudadana mediante resultados concretos, apostando por la coordinación con el gobierno estatal y municipal.

Asimismo, dejó en claro que su campaña estará centrada en el contacto directo con la ciudadanía, recorriendo colonias y escuchando de primera mano las necesidades de la población.

“Mi compromiso es trabajar con seriedad, cercanía y cumpliendo lo que se promete”, enfatizó, al convocar a la estructura priista a mantenerse unida durante el proceso electoral.

Por su parte, Héctor Garza Martínez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), arrancó actividades en el Comité Municipal del albiazul, acompañado de militantes y liderazgos del partido, donde destacó la unidad del panismo como base de su proyecto.

“Vamos a calentar la elección y vamos a ganar con Acción Nacional”, expresó, al asegurar que cuentan con la preparación y el respaldo ciudadano necesarios para alcanzar un curul en el Congreso del Estado.

$!El PAN afirma que está preparado para ganar y cuenta con respaldo ciudadano para llegar al Congreso.
El PAN afirma que está preparado para ganar y cuenta con respaldo ciudadano para llegar al Congreso. LIDIET MEXICANO

Durante su mensaje, afirmó que el partido se mantiene en “pie de lucha” y confió en que la unidad renovada los llevará al triunfo. En el evento estuvo presente Andrés Vázquez Garza, secretario estatal de Formación y Capacitación del PAN, quien refrendó el respaldo del comité estatal.

También acudieron Ana Osoria, presidenta del Comité Municipal; su compañero de fórmula Carlos Herrera; así como militantes y figuras como el exalcalde Mario Dávila, Guillermo Barrios y Rosa Nilda González.

En tanto, Wendy Delgado, candidata del Partido Verde, optó por un arranque distinto, alejándose de los eventos tradicionales y apostando por el contacto directo con la ciudadanía.

Sin templetes ni actos multitudinarios, inició acompañada de su equipo, familia y simpatizantes, con un mensaje centrado en la autenticidad.

“Arrancamos como somos: con lo que tenemos y con quienes de verdad están”, expresó.

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La joven candidata indicó que su campaña se construirá en territorio, mediante el diálogo constante con la población, buscando posicionarse como una alternativa distinta frente a los esquemas tradicionales.

Bajo el lema “Monclova, es tiempo de ver un cambio real”, planteó una estrategia enfocada en la cercanía con la gente.

Con estos arranques, el Distrito 05 entra de lleno en la contienda electoral, donde los candidatos comienzan a posicionar sus propuestas y estilos ante el electorado.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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