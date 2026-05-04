Ayuntamiento de Monclova entrega rehabilitación del Campo Pericos con inversión de 4 MDP

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    Ayuntamiento de Monclova entrega rehabilitación del Campo Pericos con inversión de 4 MDP
    Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova entregó la rehabilitación integral del Campo Pericos en beneficio de vecinos de la colonia Las Flores. CORTESÍA

La renovación del espacio deportivo incluyó pasto sintético, alumbrado, malla ciclónica, rehabilitación de gradas y mejora total de sanitarios para fomentar la convivencia comunitaria

MONCLOVA, COAH.- El Ayuntamiento de Monclova formalizó la entrega de las obras de rehabilitación en el Campo Pericos, un proyecto que requirió una inversión superior a los 4 millones de pesos. Esta obra, ubicada en la colonia Las Flores, impacta de manera positiva a cerca de 800 habitantes del sector.

La infraestructura renovada se localiza estratégicamente entre la calle 16 de Septiembre y la avenida El Potrero. El objetivo central de la administración municipal es fomentar el deporte y la convivencia comunitaria mediante el rescate de espacios públicos.

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DETALLES DE LA OBRA

Los trabajos de rehabilitación abarcaron una superficie total de 3 mil 150 metros cuadrados en la cancha. Entre las mejoras más destacadas se encuentran:

Superficie de juego: instalación de pasto sintético, aplicación de arcilla roja y colocación de materiales adecuados para el uso deportivo.

Infraestructura perimetral: colocación de malla ciclónica y mantenimiento integral de muros y gradas.

Equipamiento: rehabilitación del área de dugout y del sistema de alumbrado público para garantizar seguridad durante actividades nocturnas.

Servicios sanitarios: renovación total de los baños, incluyendo nuevos sanitarios, lavamanos, barras de concreto y piso cerámico.

$!Habitantes de la colonia Las Flores recibieron un campo completamente rehabilitado, con infraestructura renovada para impulsar el deporte y las actividades familiares al aire libre.
Habitantes de la colonia Las Flores recibieron un campo completamente rehabilitado, con infraestructura renovada para impulsar el deporte y las actividades familiares al aire libre. cortesía

IMPACTO SOCIAL

Durante el acto de entrega, vecinos de la colonia Las Flores constataron la calidad de los trabajos y subrayaron la importancia de contar con un área funcional para actividades al aire libre. Por su parte, las autoridades municipales reconocieron la gestión de la comunidad para concretar este proyecto y exhortaron a las familias a conservar las instalaciones en buen estado.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades prioritarias de la población en los distintos sectores de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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