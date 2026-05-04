Ayuntamiento de Monclova entrega rehabilitación del Campo Pericos con inversión de 4 MDP

MONCLOVA, COAH.- El Ayuntamiento de Monclova formalizó la entrega de las obras de rehabilitación en el Campo Pericos, un proyecto que requirió una inversión superior a los 4 millones de pesos. Esta obra, ubicada en la colonia Las Flores, impacta de manera positiva a cerca de 800 habitantes del sector. La infraestructura renovada se localiza estratégicamente entre la calle 16 de Septiembre y la avenida El Potrero. El objetivo central de la administración municipal es fomentar el deporte y la convivencia comunitaria mediante el rescate de espacios públicos.

DETALLES DE LA OBRA Los trabajos de rehabilitación abarcaron una superficie total de 3 mil 150 metros cuadrados en la cancha. Entre las mejoras más destacadas se encuentran: Superficie de juego: instalación de pasto sintético, aplicación de arcilla roja y colocación de materiales adecuados para el uso deportivo. Infraestructura perimetral: colocación de malla ciclónica y mantenimiento integral de muros y gradas. Equipamiento: rehabilitación del área de dugout y del sistema de alumbrado público para garantizar seguridad durante actividades nocturnas. Servicios sanitarios: renovación total de los baños, incluyendo nuevos sanitarios, lavamanos, barras de concreto y piso cerámico.

IMPACTO SOCIAL Durante el acto de entrega, vecinos de la colonia Las Flores constataron la calidad de los trabajos y subrayaron la importancia de contar con un área funcional para actividades al aire libre. Por su parte, las autoridades municipales reconocieron la gestión de la comunidad para concretar este proyecto y exhortaron a las familias a conservar las instalaciones en buen estado. Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades prioritarias de la población en los distintos sectores de la ciudad.

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