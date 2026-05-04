CEIS en Monclova fortalecerá inteligencia, prevención y capacitación policial: Alcalde

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro Desierto se encuentra en su fase final de preparación, como parte del fortalecimiento del modelo de seguridad implementado en la entidad. El edil destacó que se trata de una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Municipio superior a los 23 millones de pesos, destinada a rehabilitar un espacio estratégico que permitirá fortalecer áreas clave como inteligencia, monitoreo, prevención del delito y capacitación policial.

Explicó que el complejo albergará diversas divisiones operativas, entre ellas Inteligencia, Policía Violeta, áreas de proximidad y prevención, así como la Academia, donde se impartirán capacitaciones constantes a los elementos de seguridad. Uno de los aspectos relevantes es el enfoque preventivo dirigido a jóvenes, a través del programa “Aplícate”, en el que participan instituciones educativas y familias, con el objetivo de canalizar a los adolescentes hacia actividades formativas y prevenir conductas de riesgo.

“El objetivo es dar seguimiento a las acciones que realizan y reforzar las labores preventivas con quienes participan en estos cursos”, señaló. En materia de infraestructura, el CEIS contará con espacios adecuados para la coordinación entre autoridades estatales y municipales, incluyendo salas de juntas, oficinas y áreas para mandos de distintas corporaciones, lo que permitirá mejorar la comunicación y la toma de decisiones. Asimismo, dispondrá de dos salas de capacitación con capacidad para entre 25 y 40 personas, lo que facilitará la profesionalización de los elementos sin necesidad de trasladarlos a otras ciudades, reduciendo costos operativos. Villarreal Pérez subrayó que este centro permitirá consolidar la coordinación regional entre los municipios de la zona Centro Desierto, al integrarse con los sistemas de monitoreo existentes y el C4, lo que generará una respuesta más ágil y efectiva ante emergencias.

Añadió que también se mantiene una estrecha colaboración con corporaciones federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lo que refuerza las acciones de seguridad en la región. Finalmente, el Alcalde indicó que este proyecto complementa la modernización de la comandancia municipal, ya que algunas áreas serán reubicadas al CEIS, lo que permitirá optimizar espacios y hacer más eficiente la operatividad diaria de las corporaciones.

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