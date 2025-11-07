Coahuila: Atienden a miles de coahuilenses en centros de salud

En 2025 se han llevado a cabo 18 millones de acciones médicas y de atención preventiva en los centros de salud del estado

En lo que va de 2025, los 133 Centros de Salud de Coahuila han brindado alrededor de 18 millones de acciones médicas y de atención preventiva dentro del marco del programa estatal Gran Programa de Salud Popular, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, cada unidad ofrece en promedio 130 mil servicios dirigidos principalmente a personas sin seguridad social. Entre las atenciones destacan 340 mil consultas médicas, 880 mil tamizajes para detección de enfermedades crónicas, 700 mil aplicaciones de vacunas y 400 mil orientaciones en planificación familiar.

El mandatario estatal señaló que el programa ha permitido mejorar el abasto de medicamentos, que actualmente alcanza un 90 por ciento del cuadro básico en primer nivel. Este avance, dijo, beneficia a personas mayores de 70 años, con discapacidad o sin derechohabiencia.

Los servicios también incluyen atención psicológica a través del programa Lo que sientes importa, impulsado desde la oficina INSPIRA Coahuila, así como consultas dentales, control del embarazo, estudios clínicos, vasectomías y entrega de métodos anticonceptivos.

Jiménez Salinas indicó que los 133 Centros de Salud fueron rehabilitados y equipados, lo que ha permitido ampliar servicios y mejorar las condiciones para pacientes y personal médico.

Por su parte, el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que las unidades médicas cuentan con el servicio de telemedicina, mediante el cual se han realizado 8 mil 329 consultas desde su implementación en 2024.

El funcionario añadió que este modelo ha sido reconocido por la Secretaría de Salud Federal, que lo evalúa como posible referencia nacional.

Actualmente, el sistema estatal de salud cuenta con 3 mil colaboradores, entre médicos, enfermeras, brigadistas y personal de apoyo, quienes operan el programa en toda la entidad.

