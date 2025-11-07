Avanza 85% el Paso Vial Villa Florida; garantizan seguridad y continuidad del proyecto

Torreón
/ 7 noviembre 2025
    Avanza 85% el Paso Vial Villa Florida; garantizan seguridad y continuidad del proyecto
    El proyecto contempla la ampliación de vialidades para mejorar la movilidad en el sector La Nogalera. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Obras Públicas aclara que nunca se contempló el uso de fuerza pública y que las obras se realizan con normalidad

TORREÓN, COAH.- Los trabajos del Paso Vial Villa Florida avanzan a paso firme con un 85 por ciento de progreso, luego de que un peritaje técnico confirmara la viabilidad del proyecto, informó el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab.

El funcionario aclaró que nunca estuvo contemplado el uso de fuerza pública para continuar con las obras, como se difundió erróneamente, y aseguró que no ha habido enfrentamientos ni agresiones entre los trabajadores y los vecinos del sector.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe la prevención escolar con programa de proximidad

“Estamos trabajando, ya derrumbamos casas, hicimos el trazo y seguimos avanzando sin retrasos”, afirmó Von Bertrab, al destacar que las labores se desarrollan conforme al programa previsto.

El proyecto contempla la ampliación de la vialidad mediante la toma parcial de la calle Rodolfo González Treviño y una franja del muro de contención del carril lateral del bulevar de La Nogalera, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y reducir la saturación en horas pico.

En respuesta a las inquietudes de los habitantes del área, Obras Públicas ha cumplido con las solicitudes de peritajes técnicos y dictámenes de seguridad, además de realizar un nuevo acceso de desaceleración para incrementar la seguridad vial.

Aún restan trabajos de recarpeteo, señalización y pintura, pero el funcionario pidió calma y reiteró que “no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”.

Temas


Vialidad
inversiones
obras públicas

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

