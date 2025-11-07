Avanza 85% el Paso Vial Villa Florida; garantizan seguridad y continuidad del proyecto

TORREÓN, COAH.- Los trabajos del Paso Vial Villa Florida avanzan a paso firme con un 85 por ciento de progreso, luego de que un peritaje técnico confirmara la viabilidad del proyecto, informó el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab.

El funcionario aclaró que nunca estuvo contemplado el uso de fuerza pública para continuar con las obras, como se difundió erróneamente, y aseguró que no ha habido enfrentamientos ni agresiones entre los trabajadores y los vecinos del sector.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe la prevención escolar con programa de proximidad

“Estamos trabajando, ya derrumbamos casas, hicimos el trazo y seguimos avanzando sin retrasos”, afirmó Von Bertrab, al destacar que las labores se desarrollan conforme al programa previsto.

El proyecto contempla la ampliación de la vialidad mediante la toma parcial de la calle Rodolfo González Treviño y una franja del muro de contención del carril lateral del bulevar de La Nogalera, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y reducir la saturación en horas pico.

En respuesta a las inquietudes de los habitantes del área, Obras Públicas ha cumplido con las solicitudes de peritajes técnicos y dictámenes de seguridad, además de realizar un nuevo acceso de desaceleración para incrementar la seguridad vial.

Aún restan trabajos de recarpeteo, señalización y pintura, pero el funcionario pidió calma y reiteró que “no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”.