Coahuila: aumentan colegiaturas de UANE hasta 60%, señalan alumnos

“ Como es privada se paga mensualmente, y cada 6 meses se paga una reinscripción que tiene un valor diferente y es aparte de la mensualidad. Empecé pagando mensualmente $1211, pero cabe recalcar que no pagué inscripción porque era una mega oferta de inscripción gratis y no tengo beca del 50% por aprovechamiento académico (promedio superior a los 95) ”, comentó la estudiante.

“Nos citaron un sábado en la mañana, (porque además tenía que ser fuera de nuestro horario escolar, y esto fue complicado porque muchos trabajan), y nos juntaron por grupos a darnos una plática. Honestamente, esa plática fue como haber ido a una cita con el peor psicólogo. No tenía relación con la carrera, nadie entendía qué estaba pasando, y nos ponían actividades como “Menciona 5 cosas buenas en ti” o “Menciona 5 cosas que no te gusten de ti ”, expuso la alumna.

“Y todavía, era opcional ir o no, pero no era opcional no pagarlo. Nos hacían ver que esto era una gran oportunidad para nosotros que nos dieran una plática una vez por semestre por $600, pero me pongo a pensar en la cantidad de alumnos que somos, $600 por cabeza es muchísimo”, señala Nat.

Agregó que la situación permanece no solo en la Licenciatura en Comercio Internacional, donde realiza sus estudios, sino también en todas las carreras y grados escolares.

“Esto no solo aplica para mi grupo o mi carrera, es en general, todos los grupos, carreras y turnos”, explicó.

Otra situación a la que se enfrentan tiene que ver con que las herramientas electrónicas de estudio ya no se encuentran disponibles, presuntamente desde que LOTTUS compró a la UANE.

“Al principio pagaba lo que se ve en el registro de pagos, pero usábamos plataformas buenas para nuestras tareas, para subirlas, que las califican, etc., todo lo necesario para poder estudiar de la nueva manera que nos dejó el COVID-19. Pero, después de 2 meses que entré, dicen que LOTTUS (la empresa que compró UANE), decidió ya no pagar estas herramientas de estudio”, dijo.