Coahuila: Avanza 14% recaudación por control vehicular

Coahuila
/ 20 enero 2026
    Coahuila: Avanza 14% recaudación por control vehicular
    Autoridades invitan a la ciudadanía a sumarse al pago de control vehicular. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La Administración Fiscal no espera una reducción en el ISN luego de los despidos en la industria automotriz de la Región Sureste

La recaudación por concepto de derechos de control vehicular avanzó al 14 por ciento en lo que va del año 2026, informó el titular de la Administración Fiscal General de Coahuila, José María Morales.

El funcionario expuso que el padrón total de vehículos es de un millón 299 mil 849, de los cuales 185 mil 548 ya han hecho sus contribuciones, lo que en términos de ingreso representaría 165 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Aplicarán descuentos de hasta 20% en la Cédula de Operación Anual en Coahuila

“Hacemos nuevamente la invitación a toda la gente para que se sume a pagar sus derechos de control vehicular. Hay que recordar que quienes paguen en enero, febrero y marzo tienen derecho de acceder a la rifa que tendremos en el mes de abril, en donde Estarán rifándose dos viviendas, una casa en Saltillo, una casa en Torreón, 15 vehículos compactos y además 40 premios de 50 mil pesos cada uno”, declaró Morales este martes ante los medios de comunicación en Saltillo.

Agregó que la meta para este año es que por control vehicular se recaude un total de 2 mil 700 millones de pesos mientras que el esfuerzo recaudatorio total se estima en 14 mil 078 millones de pesos.

VANGUARDIA publicó a finales del 2025 que cerca del 40 por ciento de los contribuyentes no realizó el pago por el concepto de derechos de control vehicular, que incluyó un cambio de láminas en ese periodo.

Temas


Control Vehicular
Derechos Vehiculares

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

