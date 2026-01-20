Aplicarán descuentos de hasta 20% en la Cédula de Operación Anual en Coahuila

La mañana de este martes, las autoridades de la Administración Fiscal General y la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) anunciaron la implementación de estímulos para la obtención de la Cédula de Operación Anual (COA).

José María Morales, Administrador Fiscal, explicó que la Cédula tendrá un descuento del 20 por ciento para quienes hagan su pago en enero, 10 por ciento en febrero y cinco por ciento en marzo.

La secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, explicó que son cerca de mil instalaciones, de las cuales son 900 empresas las obligadas a presentar su COA ante la dependencia.

“Esta COA es un instrumento que nos permite a nosotros conocer, y aquí tendría que aclarar que no se están pidiendo cosas nuevas, sencillamente lo estamos haciendo de una manera más eficiente, más efectiva, esto por instrucciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez”, dijo Estens en conferencia de prensa celebrada en el Centro de Gobierno en Saltillo.

“Si bien Coahuila tiene uno de los costos más bajos en cuanto implica esta COA, se tuvo bien con autorización de nuestro Gobernador y por parte del Secretario de Finanzas, generar un estímulo”, expuso Morales.

Estens además detalló que la COA es necesaria para llevar un registro de insumos y residuos de manejo especial que generan tanto empresas como sujetos obligados como pueden ser las universidades.

Este registro es necesario para seguir operando y tienen hasta el último día del mes de abril para tramitarlo. De no obtenerlo pueden perder sus autorizaciones para operar, ser acreedores a una multa y una posterior inspección, de acuerdo a la funcionaria.

“La sanción más visible y lo que menos quieren ver las empresas y los sujetos obligados es que pierden las autorizaciones. Si ellos tienen una autorización como un generador, como transportista o como un destino final de los residuos, pierden sus autorizaciones si no están cumpliendo con esta obligación anual”, declaró

Estens además enfatizó que si bien otros estados no cobran por obtener la COA, hay entidades como Nuevo León en la que tiene un costo cercano a los 10 mil pesos. En Coahuila cuesta 693 pesos este 2026.

Agregó que la intención del estímulo es que los trámites se hagan en enero para que se tenga tiempo de hacer los ajustes necesarios.

“Esto nos permitirá también a nosotros tomarnos el tiempo de revisarla, de hacerle saber si hay alguna incongruencia, porque estamos utilizando también inteligencia artificial para encontrar que haya esta congruencia entre la actividad de la empresa y lo que están reportando como productos y como residuos, que es básicamente lo que más nos preocupa”, apuntó.