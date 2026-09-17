Coahuila: busca Jericó Abramo clasificar el periodismo como profesión en la Ley Federal del Trabajo

El legislador explicó que la propuesta busca otorgar mayores garantías, protección en materia de seguridad y condiciones laborales dignas a quienes ejercen esta labor, ante el entorno de riesgo que enfrentan en el país.

El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, anunció que impulsará una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que el periodismo sea reconocido oficialmente como una profesión y no únicamente como un oficio.

“Es una profesión de mucho riesgo en este país. Lamentablemente, no se han brindado las garantías suficientes para que las y los medios de comunicación y las y los trabajadores de la información puedan tener respetadas totalmente sus garantías”, afirmó Abramo Masso.

El integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados detalló que se afinan los últimos detalles del proyecto, con miras a presentarlo formalmente ante el pleno legislativo en las próximas semanas.

“Antes de la primera semana de octubre la estoy presentando y vamos a cabildear con todos los grupos”, precisó el representante coahuilense respecto a los tiempos de presentación y concertación política.

Durante la entrevista, Abramo Masso hizo un llamado a la tolerancia por parte de los servidores públicos de los diversos niveles de gobierno frente a la labor informativa y la postura crítica de los medios.

“Nosotros somos empleados de la gente, somos servidores públicos... Ten la audacia, ten la madurez, ten la valentía de entender la crítica como la construcción de un mejor estado democrático”, subrayó el diputado.

El legislador enfatizó que el fortalecimiento de la prensa es indispensable para mantener el equilibrio democrático e institucional en el país frente a los ejercicios del poder público.

“Entre más tengas medios de comunicación libres y fortalecidos, mejores gobiernos vas a tener, medios de comunicación fuertes, gobiernos respetuosos”, concluyó.