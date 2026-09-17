Si bien la guerra contra Irán impulsa las políticas de energía limpia; las emisiones globales no ceden

NUEVA YORK- La guerra con Irán ha hecho que los países adopten fuentes de energía renovable y tomen medidas para usar menos energéticos, pero esto no es suficiente para ayudar a abordar el cambio climático. Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en febrero, algunos defensores de las energías renovables opinaron que el conflicto podría impulsar una transición verde, ya que los precios del petróleo y el gas se dispararon. Hasta ahora, más de 30 gobiernos han promulgado políticas para alejarse de los combustibles fósiles o mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, al mismo tiempo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron ligeramente y las inversiones en energía limpia cayeron en comparación con el mismo periodo del año pasado.

The Associated Press habló con una docena de expertos que señalaron que, aunque la guerra con Irán parece estar ayudando a la adopción de la energía limpia, el mundo sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Indicaron que hará falta más tiempo para que las nuevas políticas muestren resultados. “Actualmente, los gobiernos oscilan entre reconocer la importancia de la energía limpia y, al mismo tiempo, seguir apoyando la expansión de los combustibles fósiles”, escribió en un correo electrónico Pauline Heinrichs, profesora de estudios sobre la guerra en el King’s College London. “Vemos cómo interactúan un mundo viejo y uno nuevo que se contradicen entre sí”. Se ha producido un aumento de las instalaciones solares en el Reino Unido. El gobierno también considera la posibilidad de ampliar la producción de gas natural. En Asia, donde existe una enorme demanda de energía solar y vehículos eléctricos, Indonesia está en proceso de sustituir algunas centrales eléctricas diésel por energía solar, al tiempo que también redobla su apuesta por el carbón para las industrias pesadas. LA INVERSIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS PERDIÓ IMPULSO A ESCALA MUNDIAL, PERO LA HISTORIA DIFIERE SEGÚN LA REGIÓN La inversión global en el despliegue de energía eólica y solar cayó en la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, tras varios años de crecimiento, según el Clean Investment Monitor del Rhodium Group. China representó la mayor parte de la caída global. En Estados Unidos, Europa e India, donde las economías están más expuestas a los precios del gas y el petróleo, la inversión solar creció y la eólica se mantuvo estable o aumentó, afirmó Hannah Pitt, directora en Rhodium. En febrero, Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford dijo que era “simplemente un pensamiento ilusorio” creer que la nueva guerra aumentaría el apoyo a las energías renovables nacionales frente a los combustibles fósiles importados, a menos que resultara ser un conflicto sostenido.

Seis meses después, Jackson comentó que no preveía que los precios del petróleo se mantuvieran durante tanto tiempo por encima de 90 o 100 dólares por barril. Si decenas de países promueven incentivos para vehículos eléctricos, infraestructura de carga y la electrificación en general, eso puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, añadió. Pero solo si esas acciones se mantienen. “Necesitamos mantener esa acción durante años, incluso décadas, para lograr un impacto en el problema climático”, expresó Jackson el lunes. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AUMENTÓ MARGINALMENTE Hasta el 9 de septiembre, 33 gobiernos habían adoptado políticas para pasar de los combustibles fósiles a la electricidad o mejorar la eficiencia energética en respuesta al conflicto en Medio Oriente, según la Agencia Internacional de la Energía. Esto incluye apoyar la adopción de vehículos eléctricos, promover la energía renovable, sustituir calderas de gas por bombas de calor eléctricas y reacondicionar viviendas y empresas para usar menos energía. Holanda, España y Reino Unido ya llevan a cabo todo lo que figura en esa lista.

China trabaja para que la industria pesada sea más eficiente energéticamente e impulsa la electrificación de los vehículos pesados. India e Indonesia han comenzado a adoptar las estufas eléctricas para reemplazar el gas licuado de petróleo importado como combustible para cocinar. Laos suspendió las importaciones de autos de gasolina y diésel durante 2026 para impulsar los vehículos eléctricos. Estos esfuerzos aún no han movido la aguja. Incentivar la compra de vehículos eléctricos o fomentar la eficiencia energética requiere tiempo y escala, según investigadores de la base de datos de emisiones Climate TRACE. Al mismo tiempo, muchos gobiernos están recortando los impuestos a los combustibles. Eso brinda un alivio inmediato a los consumidores, pero desincentiva el cambio a vehículos eléctricos. Además, la propia guerra disparará las emisiones.