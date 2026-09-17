Presunto asesino en serie fue arrestado cuando intentaba huir vestido de mujer, antes de confesar 80 asesinatos

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    Presunto asesino en serie fue arrestado cuando intentaba huir vestido de mujer, antes de confesar 80 asesinatos
    Silva, de 33 años, también llevaba sandalias de mujer, gafas oscuras y las uñas pintadas, y cargaba a un niño de 2 años. ESPECIAL

De ser cierto, Jorlan sería el asesino en serie más prolífico de la historia de Brasil

Un presunto asesino en serie que, según los informes, confesó 80 asesinatos, fue arrestado en Brasil mientras intentaba evadir la justicia vistiéndose de mujer.

Un vídeo impactante muestra a la policía arrestando a Jorlan Alves da Silva, de 33 años, vestida con un vestido a rayas y una larga peluca negra que le quedaba holgada, durante una dramática redada en el estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, según informó Record R7.

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Los policías le quitaron la peluca, dejando al descubierto el pelo corto del presunto asesino en serie, que sonreía.

Silva, de 33 años, también llevaba sandalias de mujer, gafas oscuras y las uñas pintadas, y cargaba a un niño de 2 años, según informó O Globo. La policía aún intenta averiguar cómo se encontraba con el menor.

Según los informes, las fuerzas de seguridad detectaron y detuvieron un vehículo utilizado por Jorlan y otros presuntos cómplices, arrestando a una persona que se encontraba en su interior, mientras que Jorlan logró escapar.

Según la policía, Jorlan es sospechoso de ser un asesino en serie que cometió al menos 15 asesinatos para bandas del crimen organizado tan solo en los últimos tres meses.

Durante el interrogatorio, Jorlan confesó haber asesinado a unas 80 personas a lo largo de su vida.

Según el detective Douglas García de la Policía Civil, presuntamente confesó haber cometido su primer asesinato a los 13 años y haber pasado entre cinco y seis años en prisión por diversos delitos a lo largo de su vida, antes de su liberación a finales de mayo de este año.

Según la policía, uno de los casos que se están investigando es el doble homicidio de dos empresarios ocurrido el 1 de agosto en Rio Tinto.

El detective García indicó con precisión a las autoridades el lugar donde estaba enterrado uno de los cuerpos.

Sin embargo, su afirmación de haber cometido 80 asesinatos sigue bajo investigación.

De ser cierto, Jorlan sería el asesino en serie más prolífico de la historia de Brasil, después de Pedro Rodrigues Filho, conocido como el “Dexter brasileño”, quien fue condenado por 71 asesinatos pero afirmó haber matado a más de 100 personas.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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