México vence a China y clasifica a las Finales del Mundial de Softbol 2027

La Selección Mexicana de Softbol Femenil aseguró su presencia en la fase final de la Copa del Mundo WBSC 2027 después de imponerse 8-6 a China en el duelo decisivo del Grupo Oklahoma City 2026, resultado que le permitió quedarse con uno de los dos boletos disponibles para la siguiente etapa del torneo. El conjunto mexicano llegó al enfrentamiento con la necesidad de conseguir la victoria para continuar en competencia. La novena nacional respondió con una ofensiva constante y logró mantener la ventaja durante los últimos episodios, pese a la reacción de China, que puso presión en la parte media del encuentro.

Uno de los nombres que marcó la diferencia para México fue Kayden Henry Martínez. La jugadora terminó el partido con cuatro imparables en cuatro turnos, dos de ellos dobles, además de anotar cuatro carreras y producir otras cuatro. Mya Pérez y Alexia López también contribuyeron a la producción ofensiva que permitió al equipo mexicano mantenerse arriba en el marcador. México comenzó a construir su ventaja desde las primeras entradas, pero China encontró la manera de responder y llevó el encuentro hasta un empate de 6-6 durante el cuarto episodio. La selección mexicana no perdió el control del partido y volvió a colocarse al frente con una carrera en la quinta entrada.

Una entrada más tarde llegó otra anotación para ampliar la diferencia a 8-6. A partir de ese momento, el pitcheo mexicano se encargó de contener los intentos de reacción de la novena asiática y consiguió preservar la ventaja hasta el último out. El triunfo llegó después de que México también tuviera que disputar la ronda de playoffs del Grupo Oklahoma City. En ese encuentro, el equipo nacional superó 7-0 a Países Bajos para avanzar al duelo definitivo por el boleto a las Finales de la Copa Mundial. Con la victoria ante China, México terminó como segundo lugar del grupo, solamente por debajo de Estados Unidos, y confirmó su clasificación a la fase que se disputará en Australia. El boleto también representa el regreso de la selección mexicana a la fase final de la principal competencia internacional de sóftbol femenil, luego de no participar en la edición anterior. El equipo consiguió su clasificación al certamen a través del Campeonato Panamericano 2025, realizado en Monterrey, donde concluyó en la cuarta posición. Las Finales de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol WBSC 2027 tendrán como sede Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril. En esa instancia, México se enfrentará a algunas de las principales selecciones del mundo y tendrá además la posibilidad de pelear por un lugar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Junto con México, ya tienen asegurada su presencia en la fase final Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Puerto Rico y China Taipéi. El resultado en Oklahoma City mantiene así al combinado mexicano dentro del camino hacia otra participación olímpica. México compitió por última vez en Tokio 2020, donde finalizó en el cuarto lugar, y ahora tendrá una nueva oportunidad de buscar su regreso a los Juegos Olímpicos.