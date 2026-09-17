POLITICÓN: Candidaturas opacas, otro riesgo de fractura para Morena Coahuila

I. QUÉ RARO Una regla no escrita de la actividad política a la mexicana dicta que cuando un personaje de perfil relevante cae en desgracia, siempre hay otro –o un grupo– que intenta sacar provecho de lo ocurrido. Por eso ha llamado la atención de los más observadores el que todo mundo parezca voltear hacia otro lado con el caso de José Ganem Guerrero, detenido hace ya cuatro días en su domicilio particular en Torreón. Quienes de forma natural tendrían que salir a hacer leña del árbol caído deberían ser los morenistas, pues además se trata de esos casos que les encantan para usar como arma arrojadiza en contra de sus enemigos mortales: los “prianistas”. II. SÓLO PIROTECNIA Y es que salvo Antonio Attolini, quien ha emitido algunos comunicados para hablar sobre el tema, el resto del morenismo pareciera más ocupado con asuntos que ocurren fuera de Coahuila. Y en el caso de Attolini, tampoco es que haya intentado alimentar una polémica relevante, sino únicamente recordar que él ya lo había dicho; que él había denunciado a Ganem y que él sigue estando en el lado luminoso de la Fuerza, mientras su némesis ha pasado al lado oscuro...

III. OTRA VEZ Hace apenas un mes, un bebé de apenas dos meses murió al impactarse contra el parabrisas del vehículo en el que viajaba. El desenlace trágico derivó de una omisión que no debería seguir ocurriendo: que menores viajen en brazos o sin usar el cinturón de seguridad. La corporación que dirige Miguel Ángel Garza Félix asumió el compromiso de reforzar la prevención y vigilar el cumplimiento de estas medidas. Esa tarea cobra ahora mayor urgencia: la madrugada de ayer, una nueva tragedia provocó la muerte de un niño de 13 años. IV. COMPROMISO URGENTE En Saltillo toca reforzar la información, la vigilancia y el cumplimiento de las medidas de seguridad para menores. Miguel Ángel Garza Félix puede encabezar ese esfuerzo, pero ninguna estrategia funcionará sin madres, padres y conductores. Usar cinturones, sistemas de seguridad infantil y lugares adecuados dentro del vehículo no es una recomendación menor; puede salvar vidas. La autoridad tiene una tarea clara y las familias también. Evitar otra tragedia dependerá de que ambos compromisos coincidan.

V. QUE SE QUEDE El diputado Alfredo Paredes quiere adelantarse al regreso del gas shale a Coahuila. Si las empresas vienen a perforar y extraer riqueza del subsuelo, propone un impuesto especial para que parte del dinero permanezca en las zonas productoras. La idea es convertirlo en agua, drenaje, electrificación, escuelas y caminos, sobre todo en ejidos y comunidades que recibirían las perforaciones. La propuesta deberá superar obstáculos legales y fiscales, pero abre la discusión antes de que lleguen las compañías y comiencen las prisas. Coahuila aportaría territorio, agua y gas. ¿Aquí solamente quedarán los hoyos? VI. ¿QUIÉN COBRA? La propuesta de Alfredo Paredes suena justa, pero el Congreso de Coahuila no bastará: los hidrocarburos y su dinero se deciden en el ámbito federal. Llevar beneficios a los municipios exigirá diputados y senadores que abran la discusión ante el Congreso de la Unión y Hacienda. Priistas, morenistas y panistas podrán mostrar cuánto pesa el estado. La prueba no será quién aplaude, sino quién presenta, negocia y vota una ruta para cobrar. Hablar por Coahuila es fácil; conseguirle recursos será la verdadera prueba.

VII. TODO CERCANO Morena comenzó a acomodar sus piezas para 2027 y el retrato resulta familiar. En Quintana Roo quedó Eugenio “Gino” Segura, colaborador de Mara Lezama; en Zacatecas, Verónica Díaz, excuñada de David Monreal; y en Baja California, Julieta Ramírez, asistente de Marina del Pilar Ávila. Formalmente son coordinadores partidistas, no candidatos; en la práctica, ocupan la antesala de las gubernaturas. Ningún vínculo demuestra nepotismo ni ilegalidad, pero el conjunto sí permite preguntar por el criterio. Morena asegura premiar competitividad; las relaciones personales, familiares y laborales tienen mayor peso. VIII. ENCUESTA CERRADA Zacatecas permite observar el método más de cerca. Morena afirmó que Verónica Díaz ganó cuatro encuestas, pero no publicó porcentajes, cruces ni metodología. Enkoll colocaba a Ulises Mejía con 23 por ciento y a Díaz con 10; el PT pidió mediciones espejo, la dirigencia se negó. Los estudios externos no sustituyen los internos ni prueban manipulación, pero la opacidad vuelve inevitable la sospecha. La encuesta debía cerrar la disputa; al esconder sus números, Morena terminó abriéndola.