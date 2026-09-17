Coahuila: Con palabrotas, el Arqui Juve regaña a padres que defienden a sus hijos ante reportes y malas calificaciones

El bajo rendimiento escolar y los problemas de disciplina no pueden atribuirse únicamente a las escuelas o al sistema educativo, consideró el creador de contenido y arquitecto Diego Alejandro Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, quien dirigió fuertes críticas hacia los padres de familia que intervienen cuando sus hijos reciben reportes, sanciones o bajas calificaciones. A través de un video de poco más de cuatro minutos, que subió a sus redes sociales hace algunos días, cuestionó que algunos padres se sorprendan por los resultados académicos de sus hijos cuando, desde su perspectiva, en casa no siempre se refuerzan hábitos como el respeto, la disciplina, la concentración y el cumplimiento de reglas.

El Arqui Juve sostuvo que parte del problema radica en la manera en que algunas familias reaccionan ante las medidas que toman los profesores. Señaló que existen padres que esperan que los docentes cumplan con la función de enseñar, pero que al mismo tiempo evitan que corrijan conductas o establezcan límites a los estudiantes. En ese sentido, planteó que la escuela no debería ser entendida únicamente como un espacio de enseñanza académica, sino también como un lugar donde los alumnos deben aprender a respetar normas y figuras de autoridad. Uno de los puntos centrales de su crítica fue la reacción de algunos padres cuando sus hijos reciben un reporte por mala conducta. Recordó que anteriormente, dijo, los estudiantes podían sentir preocupación al informar en casa que habían sido sancionados en la escuela, mientras que actualmente algunos llegan acompañados por sus madres o padres para cuestionar directamente a los profesores.

También relacionó esta situación con el uso constante de dispositivos electrónicos. Como ejemplo, mencionó a menores que pasan largos periodos frente a tabletas o teléfonos celulares para mantenerse entretenidos y posteriormente enfrentan dificultades para permanecer concentrados durante una actividad escolar. Según su planteamiento, existe una contradicción entre permitir que los niños tengan acceso permanente a estímulos digitales en casa y esperar que posteriormente mantengan la atención durante una clase o resuelvan durante varios minutos una actividad académica. Aunque sus principales señalamientos estuvieron dirigidos a los padres de familia, el creador de contenido también reconoció que existen responsabilidades que corresponden a las autoridades educativas. Entre ellas mencionó la necesidad de mejorar las instalaciones escolares, fortalecer la capacitación de los docentes y revisar el desempeño de aquellos profesores que no cumplen adecuadamente con su función. Sin embargo, consideró que estas deficiencias no deben utilizarse para explicar por completo los problemas de aprendizaje o disciplina que enfrentan los estudiantes. Su mensaje planteó, en términos generales, que la educación de los menores requiere corresponsabilidad entre las familias, las escuelas y las autoridades, por lo que cuestionó que algunos padres intervengan ante cualquier medida disciplinaria aplicada por los maestros. La publicación generó atención en redes sociales debido al tono directo de sus declaraciones, y a su cuestionamiento sobre el papel que actualmente desempeñan los padres frente a las decisiones de las escuelas, tanto que tres días después su publicación casi llega a los 60 mil comentarios, más de 200 mil comprtidas y más de un millón de reacciones. Su postura abrió nuevamente el debate sobre los límites de la participación de las familias en los planteles educativos, así como sobre la responsabilidad compartida en la formación académica y conductual de niñas, niños y adolescentes. ARQUI JUVE ENFRENTA DEMANDA Cabe destacar que este jueves está programada una audiencia contra el Arqui Juve por una denuncia relacionada con una presunta difamación, la cual se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal.