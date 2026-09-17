Saltillo: pelea por celos acaba con una mujer atropellada por su pareja

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    Saltillo: pelea por celos acaba con una mujer atropellada por su pareja
    Los oficiales recomendaron a la afectada presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. ULISES MARTÍNEZ

La mujer señaló que la discusión comenzó luego de que su pareja le impidiera revisar su teléfono celular

Una mujer resultó atropellada la mañana de este jueves luego de una discusión con su pareja, quien intentó retirarse del domicilio, ubicado en la calle Tlaxcaltecas, en la colonia Anáhuac de Saltillo, para terminar con el conflicto. El incidente fue reportado a las autoridades, que acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Conforme a la versión proporcionada por la afectada, ambos comenzaron a discutir después de que el hombre no le permitiera revisar su teléfono celular, ya que desde la noche anterior andaban ingiriendo bebidas alcohólicas, situación que pasó de los insultos a un forcejeo entre ambos.

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$!Discuten tras ingerir alcohol y la mujer termina atropellada al intentar impedir que su pareja se retirara.
Discuten tras ingerir alcohol y la mujer termina atropellada al intentar impedir que su pareja se retirara. ULISES MARTÍNEZ

La mujer, de nombre Ruth, de 30 años, señaló que, durante el altercado, su pareja decidió retirarse de la vivienda; sin embargo, al momento de salir, presuntamente la empujó mientras realizaba una maniobra en reversa con el vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, la mujer fue alcanzada por el automóvil y resultó afectada por el incidente. Posteriormente, se solicitó la intervención de las autoridades para atender el reporte.

Al sitio acudió personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), cuyos elementos tomaron conocimiento de la situación y recabaron la información proporcionada por la mujer.

Los oficiales le brindaron indicaciones sobre el procedimiento que podía seguir y le recomendaron interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, a fin de que los hechos fueran investigados.

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