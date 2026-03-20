Coahuila busca liderar soberanía energética mediante la extracción de gas natural

“Ofrecimos que fuera Coahuila el primer estado donde se hiciera esto porque tiene todas las condiciones: geográficas, de recursos humanos, de abasto de agua tratada; además, las reservas son las más grandes del país”, afirmó Jiménez Salinas sobre la propuesta enviada a la Dra. Claudia Sheinbaum.

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, levantó la mano para que el estado sea el pionero en la estrategia nacional de extracción de gas natural. El mandatario busca fortalecer la soberanía energética de México y reducir la dependencia de importaciones, que actualmente alcanzan el 80% del consumo.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que la entidad cuenta con una ventaja competitiva al no presentar problemas de inseguridad vinculados a la delincuencia organizada en sectores energéticos. “No tenemos un problema de inseguridad de la delincuencia organizada metida en los temas de huachicol o en los temas energéticos”, subrayó.

Respecto a la técnica de extracción, el gobernador explicó que se busca desmitificar el proceso mediante el uso de recursos sustentables. “Existen las fuentes de agua tratada para poderlo hacer... se hace una acción para que no se contamine, o sea, está explicado con peras y manzanas”, detalló el mandatario.

En el marco de esta visión de desarrollo, Jiménez Salinas también anunció una importante agenda económica para las próximas semanas. “Estaremos anunciando inversiones ya la próxima semana después de Semana Santa; tenemos inversiones en todas las regiones, en La Laguna, en el sureste, en la Centro-Carbonífera”, adelantó.

Paralelamente, el gobernador supervisó los avances en materia de seguridad en los límites con Zacatecas. En el municipio de San Juan de Sabinas, destacó la construcción de nuevos espacios para las fuerzas del orden, como parte de una estrategia integral que contempla 54 instalaciones para el año 2026.

“Estamos aquí en los límites de Coahuila y Zacatecas... arrancando este cuartel militar que se suma ya a los 18 cuarteles y a los 54 que para este 2026 vamos a construir, seis en Coahuila, que forman parte de la estrategia de seguridad”, informó sobre la infraestructura policial y militar.

Finalmente, el mandatario reiteró que la seguridad sigue siendo la prioridad de su administración para mantener la calidad de vida. “Vamos a seguir blindando este gran estado para que se mantenga como uno de los mejores lugares en México para vivir; tenemos un gran estado con retos, obviamente”, concluyó.