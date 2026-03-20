Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre

La dependencia estatal tiene contemplado finalizar la totalidad de los trabajos antes de que termine el año, asegurando que la infraestructura cumpla con las necesidades de movilidad que demanda la región sureste del estado.

El secretario de Infraestructura de Coahuila , Miguel Ángel Algara, informó que las obras de ampliación en la carretera que conecta a Saltillo con la zona industrial de Derramadero presentan avances significativos y se encuentran “en tiempo y forma”.

“Tenemos proyectado terminar en octubre de este año el 100%. Los dos puentes, aun ya con las modificaciones que se hicieron de la ampliación del puente de La Angostura”, explicó el funcionario estatal en entrevista.

Algara detalló que el puente de La Angostura contará con una reingeniería que permitirá circulación en ambos sentidos por la parte inferior, incorporando cuatro carriles, retornos en U y vueltas a la izquierda para mayor seguridad.

Como medida inmediata para reducir el congestionamiento vial, el secretario anunció la apertura de un tramo importante de la vía, el cual representa la mayor parte de la superficie intervenida hasta el momento.

“Estamos proponiendo que en tres semanas, a partir de hoy, se abran ya cinco kilómetros a cuatro carriles, que es prácticamente el 70% de la obra. Únicamente nos faltarían 2.5 kilómetros”, confirmó el ingeniero.

Aclaró que esta apertura parcial se realizará sin la segunda capa de asfalto definitiva, la cual se aplicará en la fase final de la obra, priorizando dar agilidad al tráfico vehicular que circula diariamente por esta ruta.

Adicionalmente, el secretario vinculó estas acciones de infraestructura vial con el fortalecimiento de la seguridad, mencionando la entrega de instalaciones estratégicas para las fuerzas armadas en el territorio coahuilense.

“Estas dos obras son obras muy importantes que vienen a sumarse a los 15 cuarteles que ya tenemos a través de las colindancias de todo el estado”, puntualizó Miguel Ángel Algara respecto al plan integral de desarrollo.

Finalmente, informó que se entregará un nuevo cuartel al Ejército Mexicano con una inversión de 12 millones de pesos, reforzando la presencia de las autoridades en los límites de la entidad.