Coahuila: Candela se une a la lucha contra el cáncer de mama con marcha

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    Coahuila: Candela se une a la lucha contra el cáncer de mama con marcha
    La presidenta honoraria del DIF, Esmeralda Flores de Juárez, encabezó la actividad. FOTO: LIDIET MEXICANO

Decenas de personas participaron para crear conciencia sobre la prevención y detección temprana de la enfermedad

En el marco del mes de lucha contra el cáncer de mamá, decenas de personas marcharon en las calles de Candela para hacer conciencia sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad.

Durante el evento, se destacó la importancia de la revisión periódica para la detección temprana del cáncer de mama, acción que ha cambiado vidas.

La presidenta honoraria del DIF, Esmeralda Flores de Juárez, encabezó la marcha en conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama en Candela y se tuvo la presencia del alcalde Fernando Juárez, quien se sumó a la noble causa y compartió su testimonio de vida sobre la experiencia de su familia con esta enfermedad.

$!El alcalde Fernando Juárez también participó y compartió su testimonio personal sobre cómo el cáncer de mama afectó a su familia.
El alcalde Fernando Juárez también participó y compartió su testimonio personal sobre cómo el cáncer de mama afectó a su familia. FOTO: LIDIET MEXICANO

El alcalde Fernando Juárez enfatizó que la unión y el apoyo de la comunidad son fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Juárez compartió su testimonio de vida sobre la experiencia de su familia con el cáncer de mama.

Su historia personal resaltó la importancia de la detección temprana y el apoyo familiar en el proceso de recuperación.

$!El evento subrayó el valor de la revisión médica periódica como herramienta clave para salvar vidas.
El evento subrayó el valor de la revisión médica periódica como herramienta clave para salvar vidas. FOTO: LIDIET MEXICANO

El objetivo de la marcha fue promover la concientización sobre el cáncer de mama y fomentar la revisión periódica entre la comunidad candelense.

Se busca que las mujeres se sientan motivadas a realizarse exámenes regulares y a buscar atención médica oportuna en caso de detectar cualquier anomalía.

La marcha en conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama fue un éxito gracias al apoyo de la comunidad y las autoridades locales.

