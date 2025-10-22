Coahuila: Candela se une a la lucha contra el cáncer de mama con marcha

En el marco del mes de lucha contra el cáncer de mamá, decenas de personas marcharon en las calles de Candela para hacer conciencia sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad.

Durante el evento, se destacó la importancia de la revisión periódica para la detección temprana del cáncer de mama, acción que ha cambiado vidas.

La presidenta honoraria del DIF, Esmeralda Flores de Juárez, encabezó la marcha en conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama en Candela y se tuvo la presencia del alcalde Fernando Juárez, quien se sumó a la noble causa y compartió su testimonio de vida sobre la experiencia de su familia con esta enfermedad.