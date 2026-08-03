Patricia Mercado participará en foro sobre movilidad y seguridad vial en Saltillo

El encuentro se realizará el próximo 6 de agosto a las 12:00 horas en el Auditorio de la Librería Carlos Monsiváis “Monsi”, ubicado dentro del Centro Cultural y Librería del Fondo, donde especialistas, legisladores y representantes de organismos dedicados a la inclusión abordarán los retos actuales de la movilidad en México.

Con el objetivo de impulsar una nueva visión sobre el transporte y los desplazamientos de las personas desde una perspectiva social, incluyente y basada en derechos humanos, Saltillo será sede del foro “La Movilidad como derecho humano, no sólo urbano: un nuevo paradigma”.

La actividad es organizada por Transporte Digno Saltillo y contará con cupo limitado, por lo que se busca reunir a ciudadanos, colectivos y sectores interesados en analizar alternativas para construir sistemas de movilidad más accesibles, seguros y equitativos.

PATRICIA MERCADO: IMPULSORA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD EN MÉXICO

Entre las participaciones destacadas se encuentra la ponencia magistral de Patricia Mercado Castro, diputada federal y economista, quien cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la vida pública del país, principalmente en la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, el trabajo digno y las libertades democráticas.

Mercado Castro es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante su paso como senadora de la República, en el periodo 2018-2024, presidió la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

Desde esa responsabilidad, y en colaboración con organizaciones civiles y colectivos ciudadanos, promovió la reforma constitucional que reconoció la movilidad como un derecho humano en México, además de coordinar los trabajos para la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, considerada un avance histórico en la materia.

Actualmente continúa su labor legislativa como diputada federal y preside la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, desde donde da seguimiento a políticas públicas relacionadas con transporte, seguridad vial y acceso igualitario a los sistemas de movilidad.

ESTEFANÍA CHÁVEZ: ANALIZA LA MOVILIDAD URBANA DESDE UNA VISIÓN SOCIAL

También participará como ponente Estefanía Chávez Huerta, licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Sociología Política por el Instituto Mora, además de contar con formación en Ciencia de Datos.

Su trabajo se enfoca en el análisis de la movilidad urbana, particularmente del transporte público colectivo, desde una perspectiva etnográfica que estudia las relaciones entre el Estado y los distintos actores que participan en la operación cotidiana de estos sistemas.

Chávez Huerta investiga cómo se construyen las prácticas, representaciones e interacciones dentro del transporte público más allá de las normas oficiales. Actualmente se desempeña como jefa de Oficina en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y cuenta con experiencia previa dentro de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

ERASMO RAMOS: DEFENSOR DE LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS

El foro contará además con la participación del maestro Erasmo Ramos Gil, especialista en derechos humanos, inclusión y acceso a derechos, quien cuenta con una amplia preparación académica y experiencia en la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad.

Ramos Gil es maestro en Derechos Humanos con acentuación en Derecho a la Información, Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como maestro en Administración y Liderazgo por la Universidad Americana del Noreste.

Es ingeniero en Sistemas Computacionales y maestro en Informática por la Facultad de Sistemas de la UAdeC. Además, cuenta con diversos diplomados, entre ellos “Liderazgo en inclusión social y acceso a derechos” por la Organización de Estados Americanos (OEA); “Derechos Humanos, seguridad pública y procuración de justicia”; “Derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas”; y “Desarrollo de estrategias de protección, supervisión y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad” por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También ha cursado programas de formación en inclusión, igualdad y no discriminación, liderazgo e innovación para la democracia, profesionalización de organismos de la sociedad civil, formación de instructores y desarrollo humano.

Dentro de su trayectoria destaca como presidente y fundador de AMEVER desde 2004, además de desempeñarse como delegado por Coahuila de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión (2024-2027).