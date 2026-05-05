Coahuila cierra temporada invernal 2025-2026 con saldo blanco; alertan ahora por calor extremo

De acuerdo con el reporte oficial, la entidad concluyó la temporada sin registrar defunciones directamente relacionadas con las bajas temperaturas. Si bien en un inicio se reportaron posibles decesos en las regiones Sureste y Centro, el informe definitivo confirmó que no hubo víctimas mortales ni casos de hipotermia.

Con la llegada de las altas temperaturas, el Gobierno Federal y las autoridades estatales de Coahuila realizaron el corte final de la temporada invernal 2025-2026. Aunque este periodo se caracterizó por ser breve y con escasos registros de temperaturas congelantes, el balance dejó datos relevantes sobre los riesgos asociados al clima extremo, con un total de 13 casos de intoxicación por monóxido de carbono.

No obstante, el principal riesgo se concentró al interior de los hogares. Ante la necesidad de mitigar el frío, el uso de anafres y calentadores de gas derivó en 13 casos de intoxicación por monóxido de carbono en la entidad.

ALERTA POR CALOR INTENSO

Con el cierre de la temporada invernal, Coahuila ha dado paso a un periodo de calor que ya comienza a intensificarse. Las autoridades han iniciado acciones de monitoreo preventivo ante posibles enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, como golpes de calor, deshidratación severa y padecimientos gastrointestinales.

Las regiones Norte, Laguna, Centro y Carbonífera se mantienen bajo mayor vigilancia, debido a que durante esta temporada se registran temperaturas extremas que pueden alcanzar entre los 45 y 46 grados centígrados.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud federal recomienda a la población mantenerse hidratada de manera constante, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y adoptar medidas preventivas para proteger la salud.