Los puertos de Irán seguirán bloqueados hasta definir el acuerdo de paz con Trump

Aunque las negociaciones de Estados Unidos e Irán continúan, y los funcionarios, afirman que existe un progreso significativo, las amenazas por parte del presidente Donald Trump no han flaqueado. Previamente, el presidente Trump afirmó que no sabía si su administración debía aceptar los acuerdos establecidos por Irán o si debía bombardear al país. Dicho contexto ha mantenido a los medios pendientes de cuáles serán las próximas conclusiones del conflicto. El 24 de mayo, desde su cuenta oficial de Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que las negociaciones ‘avanzan de manera ordenada y constructiva’. Asegura que ellos tienen ‘el tiempo de su lado’. Actualmente, los Estados Unidos han mantenido un bloqueo marítimo en las costas de Irán, causando un problema económico en el país islámico. ‘El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!’ reiteró Trump.

Desde sus publicaciones, el presidente de Estados Unidos afirma que su principal objetivo es evitar que Irán desarrolle tecnología que pueda construir armas nucleares. La administración de Trump ha confirmado que elaboran los ‘detalles finales’ para terminar con las negociaciones. ‘Acabamos de mantener una conversación muy positiva con el presidente Mohammed bin Salman Al Saud, de Arabia Saudita; Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos; el emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani; el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani, y el ministro Ali al-Thawadi, de Catar; el mariscal de campo Syed Asim Munir Ahmed Shah, de Pakistán; el presidente Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía; el presidente Abdel Fattah El-Sisi, de Egipto; el rey Abdullah II, de Jordania, y el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, de Baréin, sobre la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un memorando de entendimiento referente a la paz’ informó Trump desde la Casa Blanca.

¿QUÉ PASARÁ CON EL ESTRECHO DE ORMUZ? Por su parte, el estrecho de Ormuz permanece en disputa, al igual que estático por la presencia de elementos iraníes, los cuales limitan y bloquean el flujo del tráfico de petróleo en el mundo. Desde su cuenta oficial, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó haber hablado con el presidente Trump para darle finalidad a las negociaciones con Irán y así reabrir el estrecho de Ormuz.

El medio de noticias EFE informó que las autoridades de Irán tienen su propia agenda con respecto al destino del estrecho de Ormuz. Desde la agencia Tasnim, el general Ali Abdolahi, comunicó lo siguiente: ‘Advertimos a los enemigos que los planes y estrategias del líder supremo (Mojtaba Jameneí) para la gestión del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz garantizarán el futuro de la región y el nuevo orden regional y mundial bajo la estrategia de un ‘Irán fuerte’, en el que los extranjeros no tendrán ningún lugar’.

Según medios de información estadounidenses, como la Fox News y Axios, el acuerdo de paz no será firmado por las autoridades de Irán este domingo 24 de mayo. Según un alto cargo de la administración de Trump, Mojtaba Jamenei, aceptó el esquema general de la negociación, pero aún hay detalles sin finalizar.

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