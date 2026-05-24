Saltillo Soccer es campeón de Liga TDP MX tras vencer a La Tribu

Saltillo Soccer se proclamó campeón de la Liga TDP MX en una noche histórica para el futbol de la ciudad. Ante un Estadio Olímpico abarrotado, “La Doble S” derrotó 5-3 a La Tribu FC y cerró una temporada que ya quedó marcada por el ascenso a Liga Premier y ahora también por la conquista del título nacional de la categoría. El ambiente en el Olímpico comenzó a sentirse desde horas antes del partido. Las gradas lucieron llenas y cientos de aficionados acompañaron al equipo en una de las noches más importantes en la historia reciente del club, en el arranque de una nueva etapa rumbo a la Serie A de Liga Premier.

Desde el inicio, Saltillo Soccer mostró intención ofensiva y rápidamente tomó el control del encuentro. Al minuto 12, Braulio Ordóñez abrió el marcador con un golazo que hizo explotar el estadio y puso adelante a “La Manada” en la final. El equipo local no bajó la intensidad y continuó presionando a una Tribu que no lograba acomodarse en defensa. Al minuto 20 llegó una de las jugadas más destacadas de la noche: Héctor Martínez mandó un pase preciso dentro del área y Salvador Medina definió con un taconazo para marcar el segundo gol de Saltillo Soccer.

Con el impulso de la afición y el dominio del partido, “La Doble S” volvió a golpear al minuto 29. Gilberto Cano apareció para marcar el tercer tanto y aumentar la ventaja en un Olímpico que ya vivía una auténtica fiesta. Sin embargo, La Tribu reaccionó antes del descanso y comenzó a aprovechar errores defensivos del conjunto saltillense. El equipo fronterizo descontó al minuto 35 y volvió a marcar al 42, acercándose peligrosamente en el marcador y generando tensión en la recta final del primer tiempo.

Pero cuando parecía que el cierre anímico sería para la visita, Saltillo Soccer respondió de inmediato. A punto de irse al descanso, Héctor Martínez apareció para marcar el cuarto gol de la noche y devolver tranquilidad a los locales. Así, el encuentro se fue al medio tiempo con ventaja de 4-2 para “La Doble S”. La intensidad continuó en la segunda mitad. Apenas iniciado el complemento, La Tribu volvió a acercarse con otro gol al minuto 48, manteniendo abierta la pelea por el campeonato y obligando a Saltillo a responder nuevamente bajo presión. El equipo coahuilense no perdió el control del partido y encontró el gol que terminó inclinando definitivamente la final. Al minuto 69, Irvin Briones apareció dentro del área para marcar el quinto gol de Saltillo Soccer. La jugada generó dudas en un principio por un posible fuera de lugar, pero tras la decisión arbitral el tanto fue validado y desató el festejo definitivo en las gradas. Con el paso de los minutos, el Olímpico se convirtió en una celebración total. La afición acompañó cada jugada y reconoció el esfuerzo de un plantel que consiguió devolver protagonismo nacional al futbol saltillense. Tras el encuentro, Salvador Medina destacó la confianza que siempre mantuvo en el proyecto desde su llegada al equipo. “Gracias por confiar en mí, desde que llegué dije que íbamos a ser campeones”, expresó el atacante, autor de uno de los goles de la final. Por su parte, Gilberto Cano también reconoció el papel de la afición durante toda la liguilla.