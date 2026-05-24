Trump comparte imágenes IA de ataques a Irán durante negociaciones de paz
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Donald Trump ha destacado por publicar metrajes e imágenes de IA como burla contra diferentes opositores y países
En plenas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, coordinadas por el gobierno de Pakistán, el presidente Donald Trump publicó imágenes ilustradas por inteligencia artificial en contra del país islámico.
Aunque las negociaciones no han finalizado, y tampoco han sido revocadas para continuar con el conflicto bélico, el presidente Donald Trump había mencionado que no sabía si aceptar los acuerdos de paz o si debía bombardear Irán. Personal del gabinete presidencial, como Marco Rubio, ha decretado que existe un progreso en las negociaciones, pero que estas todavía no se han revisado a detalle para firmar.
La espera no detuvo a Trump para compartir, desde su cuenta oficial de Truth Social, imágenes generadas con IA de escenas caricaturizadas de Irán siendo atacada por los Estados Unidos. En las imágenes se muestra una embarcación con la bandera de Irán siendo destruida por un avión. Arriba de la imagen se lee en letras rojas la palabra ‘Adiós’. En otra ilustración, se muestra una bomba sujeta a un avión. En el explosivo se lee en inglés: ‘Gracias por su atención en el asunto’.
A pesar de sus publicaciones, no se ha registrado que haya cambios en el curso de las negociaciones. Durante su segundo mandato presidencial, Donald Trump se ha viralizado por compartir imágenes y videos, hechos con IA, que han causado polémica, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.
Tres de los ejemplos más virales fueron el metraje de IA donde mostraba el supuesto futuro de la Franja de Gaza como una zona turística, tipo resort paradisíaco. Otro fue la caracterización de Michelle y Barack Obama como chimpancés, provocando una interpretación racista por parte de sus espectadores. Y una que ha tomado relevancia por la serie The Boys, de Amazon Prime, fue la ilustración que muestra al presidente Trump como un equivalente a Jesucristo.