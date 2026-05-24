Trump comparte imágenes IA de ataques a Irán durante negociaciones de paz

En plenas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, coordinadas por el gobierno de Pakistán, el presidente Donald Trump publicó imágenes ilustradas por inteligencia artificial en contra del país islámico.

Aunque las negociaciones no han finalizado, y tampoco han sido revocadas para continuar con el conflicto bélico, el presidente Donald Trump había mencionado que no sabía si aceptar los acuerdos de paz o si debía bombardear Irán. Personal del gabinete presidencial, como Marco Rubio, ha decretado que existe un progreso en las negociaciones, pero que estas todavía no se han revisado a detalle para firmar.

La espera no detuvo a Trump para compartir, desde su cuenta oficial de Truth Social, imágenes generadas con IA de escenas caricaturizadas de Irán siendo atacada por los Estados Unidos. En las imágenes se muestra una embarcación con la bandera de Irán siendo destruida por un avión. Arriba de la imagen se lee en letras rojas la palabra ‘Adiós’. En otra ilustración, se muestra una bomba sujeta a un avión. En el explosivo se lee en inglés: ‘Gracias por su atención en el asunto’.