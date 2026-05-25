Arranca operaciones la ruta RS-211 con conexión entre el sur y norte de Saltillo

La ruta RS-211 comenzó operaciones este lunes en Saltillo, incorporándose al sistema de transporte público como una nueva opción de traslado para usuarios que se desplazan diariamente entre distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMUSS), esta unidad se convierte en la tercera ruta alimentadora que entra en funcionamiento dentro del proceso de reorganización del transporte urbano.

El recorrido de la RS-211 inicia en el sector surponiente de la ciudad. Su trayecto parte sobre el bulevar Francisco I. Madero y continúa por la calle Paseo de las Flores para incorporarse posteriormente al bulevar Emilio Arizpe de la Maza con dirección hacia el norte. La unidad continúa por Prolongación Urdiñola y posteriormente se integra al periférico Luis Echeverría Álvarez. Más adelante circula por el bulevar Nazario Ortiz Garza hasta llegar a Venustiano Carranza, donde se incorpora al bulevar Luis Donaldo Colosio para concluir su recorrido en las inmediaciones del bulevar Isidro López Zertuche.

En sentido norte-sur, la ruta parte del cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio. Desde ese punto se dirige hacia Nazario Ortiz Garza y posteriormente se incorpora al periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección al sur. Después toma Prolongación Urdiñola y continúa por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. El trayecto sigue por la calle Paseo de las Flores y se conecta nuevamente con Francisco I. Madero para finalizar en el cruce con el Camino Vecinal a General Cepeda. La nueva ruta cubrirá algunos de los principales corredores viales de Saltillo, enlazando zonas habitacionales, comerciales y de servicios ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a los horarios, el servicio operará de lunes a viernes de 05:30 a 21:30 horas. Los sábados funcionará de 06:30 a 21:30 horas, mientras que los domingos y días inhábiles tendrá un horario de 07:30 a 20:30 horas. Respecto a las tarifas, el costo general sin tarjeta será de 15 pesos. Los usuarios que cuenten con la tarjeta “Aquí Vamos” pagarán 13 pesos en tarifa general, 8 pesos en tarifa estudiantil y 6 pesos para adultos mayores. Las personas con discapacidad mantendrán el acceso gratuito al sistema. Con la incorporación de la RS-211, el transporte público de Saltillo suma una nueva ruta alimentadora que conectará el sur y el norte de la ciudad mediante un recorrido que atraviesa algunas de las vialidades con mayor flujo vehicular de la capital coahuilense.

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