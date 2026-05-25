Arranca operaciones la ruta RS-211 con conexión entre el sur y norte de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Arranca operaciones la ruta RS-211 con conexión entre el sur y norte de Saltillo
    La nueva ruta alimentadora atraviesa algunos de los corredores viales con mayor afluencia vehicular de Saltillo, enlazando zonas habitacionales, comerciales y de servicios en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

La nueva ruta mantendrá las tarifas vigentes del sistema de transporte, incluyendo descuentos para estudiantes y adultos mayores

La ruta RS-211 comenzó operaciones este lunes en Saltillo, incorporándose al sistema de transporte público como una nueva opción de traslado para usuarios que se desplazan diariamente entre distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMUSS), esta unidad se convierte en la tercera ruta alimentadora que entra en funcionamiento dentro del proceso de reorganización del transporte urbano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-pinta-de-azul-miles-celebran-campeonato-de-cruz-azul-en-la-alameda-BJ20922461
$!El servicio de la RS-211 operará durante toda la semana con horarios diferenciados para días hábiles, sábados, domingos y jornadas inhábiles, de acuerdo con la programación establecida.
El servicio de la RS-211 operará durante toda la semana con horarios diferenciados para días hábiles, sábados, domingos y jornadas inhábiles, de acuerdo con la programación establecida. CORTESÍA

El recorrido de la RS-211 inicia en el sector surponiente de la ciudad. Su trayecto parte sobre el bulevar Francisco I. Madero y continúa por la calle Paseo de las Flores para incorporarse posteriormente al bulevar Emilio Arizpe de la Maza con dirección hacia el norte.

La unidad continúa por Prolongación Urdiñola y posteriormente se integra al periférico Luis Echeverría Álvarez. Más adelante circula por el bulevar Nazario Ortiz Garza hasta llegar a Venustiano Carranza, donde se incorpora al bulevar Luis Donaldo Colosio para concluir su recorrido en las inmediaciones del bulevar Isidro López Zertuche.

$!Los usuarios de la ruta RS-211 mantendrán las tarifas vigentes del sistema de transporte: 15 pesos en pago general sin tarjeta y tarifas preferenciales mediante la tarjeta “Aquí Vamos” para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los usuarios de la ruta RS-211 mantendrán las tarifas vigentes del sistema de transporte: 15 pesos en pago general sin tarjeta y tarifas preferenciales mediante la tarjeta “Aquí Vamos” para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. CORTESÍA

En sentido norte-sur, la ruta parte del cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio. Desde ese punto se dirige hacia Nazario Ortiz Garza y posteriormente se incorpora al periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección al sur.

Después toma Prolongación Urdiñola y continúa por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. El trayecto sigue por la calle Paseo de las Flores y se conecta nuevamente con Francisco I. Madero para finalizar en el cruce con el Camino Vecinal a General Cepeda.

La nueva ruta cubrirá algunos de los principales corredores viales de Saltillo, enlazando zonas habitacionales, comerciales y de servicios ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

$!El recorrido de la nueva ruta contempla conexiones con vialidades estratégicas de Saltillo, permitiendo a los usuarios desplazarse entre el sur y el norte de la ciudad sin modificar las tarifas actuales.
El recorrido de la nueva ruta contempla conexiones con vialidades estratégicas de Saltillo, permitiendo a los usuarios desplazarse entre el sur y el norte de la ciudad sin modificar las tarifas actuales. CORTESÍA

En cuanto a los horarios, el servicio operará de lunes a viernes de 05:30 a 21:30 horas. Los sábados funcionará de 06:30 a 21:30 horas, mientras que los domingos y días inhábiles tendrá un horario de 07:30 a 20:30 horas.

Respecto a las tarifas, el costo general sin tarjeta será de 15 pesos. Los usuarios que cuenten con la tarjeta “Aquí Vamos” pagarán 13 pesos en tarifa general, 8 pesos en tarifa estudiantil y 6 pesos para adultos mayores. Las personas con discapacidad mantendrán el acceso gratuito al sistema.

Con la incorporación de la RS-211, el transporte público de Saltillo suma una nueva ruta alimentadora que conectará el sur y el norte de la ciudad mediante un recorrido que atraviesa algunas de las vialidades con mayor flujo vehicular de la capital coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Será pronto?

¿Será pronto?
true

México: Estado de desecho de la 4T
Los rostros de la crisis de agua en Torreón

Los rostros de la crisis de agua en Torreón
Aficionados de Cruz Azul abarrotaron el cruce de Victoria y Purcell para celebrar el campeonato celeste con banderas, cánticos y espuma.

Saltillo se pinta de azul; miles celebran campeonato de Cruz Azul en la Alameda
La afición llenó las gradas del Olímpico para acompañar a “La Doble S” en la final.

Saltillo Soccer es campeón de Liga TDP MX tras vencer a La Tribu
Imágenes IA de Estados Unidos con Irán

Trump comparte imágenes IA de ataques a Irán durante negociaciones de paz
Trump reitera bloqueo de Irán hasta lograr acuerdo

Los puertos de Irán seguirán bloqueados hasta definir el acuerdo de paz con Trump
NosotrAs: Un mundo mejor para las adolescentes

NosotrAs: Un mundo mejor para las adolescentes