Ante altas temperaturas, EMAS llama a la ciudadanía a reforzar el ahorro de agua en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe, lleva a cabo una campaña de difusión de mensajes informativos con recomendaciones orientadas a fomentar el uso responsable del recurso en los hogares. Ante el incremento de las temperaturas en la región y el consecuente aumento en el consumo de agua por la temporada hacen un llamado a la población a adoptar prácticas que contribuyan a la conservación del recurso hídrico.

El organismo emite recomendaciones que están alineadas con criterios internacionales de uso eficiente del agua, con acciones de alto impacto. Una fuga de una gota por segundo, aunque parezca mínima, puede representar el desperdicio de miles de litros al mes, por lo que exhortan a la población a revisar y reparar oportunamente cualquier fuga en sus instalaciones. Del mismo modo, EMAS recomienda emplear una tina de agua para el lavado de vehículos en lugar de manguera, cerrar la regadera durante el enjabonado, así como utilizar únicamente un vaso de agua durante el cepillado de dientes. Otras acciones clave son reducir el tiempo de las duchas, reutilizar agua en actividades como el riego de áreas verdes, evitar el uso excesivo de mangueras para la limpieza de patios y programar el riego de plantas en horarios de menor evaporación, preferentemente por la mañana o al anochecer.

Estas prácticas contribuyen de manera significativa a un uso más eficiente del agua, particularmente en contextos de altas temperaturas, en los que la demanda del recurso se incrementa de forma considerable, subrayó el organismo. En este contexto, la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento reiteró la importancia de la participación ciudadana en el cuidado del agua, como parte de una cultura de responsabilidad compartida que contribuya al equilibrio ambiental y al bienestar de la población.

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