Coahuila: cirugías estéticas, cada vez más comunes en hombres; hace unos años la proporción era de 80 mujeres por 20 hombres, ahora es 60-40

Las cirugías estéticas son cada vez más comunes entre los hombres: hace tres o cuatro años la proporción era de 80 mujeres por 20 hombres, ahora es 60-40. En mujeres las cirugías más solicitadas son de cara, nariz, senos, glúteos y liposucción, en tanto los hombres requieren implante de pelo, operación de nariz y cara, incluso piden agrandamiento de pene.

Juan José Méndez Treviño, presidente del Colegio Coahuilense de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, explicó que el auge por estos procedimientos se debe a que las personas buscan mejorar su apariencia física y eliminar o minimizar aquello que les incomoda, y de esa manera aumenta la seguridad en sí mismas y su autoestima.

La cirugía plástica es una especialidad muy amplia, ve todo lo relacionado con cirugía reconstructiva, de manos, de traumo-facial, úlceras del cuerpo, malformaciones congénitas de los niños, labio-paladar hendido, pero también incluye la cirugía estética.

“Entonces arreglas la nariz, el abdomen, todo el entorno corporal, eso es lo que la gente busca más en forma privada, el arreglo personal. En las mujeres, la cirugía estética más frecuente es la lipoescultura, las prótesis de busto, la cirugía de nariz, de glúteo, de abdomen, de cara, de párpados”.

Los hombres se someten a la lipoescultura, implante de pelo, cirugía de nariz, de cara y algunos solicitan agrandamiento de pene.

Aclaró que en ocasiones las personas llegan con expectativas muy altas, fuera de la realidad, buscan una imagen basada en lo que muestran los “filtros” y los medios de comunicación, y el deber del especialista es decirles que es imposible.

Las mujeres siguen recurriendo más a la cirugía estética, aunque los hombres ya se muestran también interesados. Tres o cuatro años atrás 80 mujeres solicitaban un procedimiento por 20 hombres; ahora la proporción es 60-40. “Ahora los hombres están cuidando mucho su aspecto físico”, señaló Méndez Treviño.

El avance de las redes sociales, de las comunicación en sí, hace que la gente tenga más información y que a la vez las cirugías plásticas estén más al alcance de la mayoría de la población y eso hace que sea más accesible.

Sin embargo, deben acudir con cirujanos certificados porque hay operaciones que terminaron en desgracia al no ser realizadas por especialistas. “Si no pueden no lo hagan, no pongan en riesgo su vida por ahorrarse unos pocos pesos”, recomendó.