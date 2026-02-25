Coahuila, con la menor informalidad laboral del país: ENOE

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Coahuila, con la menor informalidad laboral del país: ENOE
    La entidad reportó un crecimiento anual de 3.49% en población ocupada. archivo

A nivel nacional, la población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas, con una tasa de desocupación de 2.5% al cierre de 2025

Coahuila cerró el último trimestre de 2025 como la entidad con la menor tasa de informalidad laboral en México, al registrar un indicador de 33.3%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte nacional detalla que, al concluir el año, 23 de las 32 entidades federativas lograron incrementos anuales en su población ocupada. En ese escenario, Coahuila se colocó entre los estados con crecimiento, al reportar una variación anual positiva de 3.49% en el número de personas con empleo.

TE PUEDE INTERESAR: El calvario de Cristian: Violencia vicaria e institucional fracturan la justicia en San Buenaventura

Mientras en diversas entidades el aumento en puestos de trabajo estuvo acompañado por un crecimiento de la informalidad, Coahuila destacó por mantener el porcentaje más bajo del país en trabajadores sin acceso a seguridad social. El 33.3% de su población ocupada se encuentra en la informalidad, cifra que contrasta con el promedio nacional de 55%.

En el comparativo general, estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas registraron los niveles más altos de informalidad laboral, con tasas superiores al 74%. A nivel nacional, la población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas, con una tasa de desocupación de 2.5%.

En cuanto al comportamiento del empleo en el país, Colima encabezó el crecimiento anual en población ocupada con un alza de 9.06%, seguido de Zacatecas con 6.53% y Morelos con 4.95%. En contraste, entidades como Veracruz, Campeche, Chiapas y la Ciudad de México reportaron pérdidas significativas de puestos de trabajo durante el mismo periodo.

En el bloque de entidades con crecimiento anual también aparecen Baja California Sur con 3.97%, Sonora con 4.54% y Nayarit con 3.78%, además de Coahuila, que se mantiene dentro del grupo de estados con avance sostenido.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Cada dos días se denuncia una violación a la intimidad

En materia de desocupación, los niveles más altos se observaron en Tabasco con 4.2%, Sonora con 3.5% y la Ciudad de México con 3.3%. Sin embargo, el informe no ubica a Coahuila entre los estados con mayores tasas de desempleo.

Con estos indicadores, Coahuila no solo figura entre las entidades que aumentaron su población ocupada al cierre de 2025, sino que se posiciona como el estado con menor proporción de empleo informal, en un contexto nacional donde más de la mitad de los trabajadores se desempeñan fuera del sector formal.

(Con información de El Economista)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
empleos

Localizaciones


Coahuila

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Narcotoque de queda

Narcotoque de queda
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Acude a la agencia de autos y se infarta, en Saltillo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló sobre los cárteles mexicanos durante su discurso en el Estado de Unión desde el Capitolio.

Donald Trump destaca abatimiento de ‘El Mencho’, presunto líder del CJNG, en Jalisco
Saraperos tendrá presencia en ambas categorías de la elección 2026.

Saraperos tendrá cuatro candidatos rumbo al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano 2026
Ahora, gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y OpenAI instan a las escuelas a enseñar el tema más reciente: la alfabetización en IA.

La “alfabetización en IA” está de moda en las escuelas. Esta es la razón
Entre la utopía tecnológica y la incertidumbre social: la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados, pero la batalla por la confianza pública apenas comienza.

Los líderes tecnológicos apuestan por la IA. El público, no tanto.