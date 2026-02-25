Coahuila, con la menor informalidad laboral del país: ENOE

Coahuila cerró el último trimestre de 2025 como la entidad con la menor tasa de informalidad laboral en México, al registrar un indicador de 33.3%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte nacional detalla que, al concluir el año, 23 de las 32 entidades federativas lograron incrementos anuales en su población ocupada. En ese escenario, Coahuila se colocó entre los estados con crecimiento, al reportar una variación anual positiva de 3.49% en el número de personas con empleo.

Mientras en diversas entidades el aumento en puestos de trabajo estuvo acompañado por un crecimiento de la informalidad, Coahuila destacó por mantener el porcentaje más bajo del país en trabajadores sin acceso a seguridad social. El 33.3% de su población ocupada se encuentra en la informalidad, cifra que contrasta con el promedio nacional de 55%.

En el comparativo general, estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas registraron los niveles más altos de informalidad laboral, con tasas superiores al 74%. A nivel nacional, la población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas, con una tasa de desocupación de 2.5%.

En cuanto al comportamiento del empleo en el país, Colima encabezó el crecimiento anual en población ocupada con un alza de 9.06%, seguido de Zacatecas con 6.53% y Morelos con 4.95%. En contraste, entidades como Veracruz, Campeche, Chiapas y la Ciudad de México reportaron pérdidas significativas de puestos de trabajo durante el mismo periodo.

En el bloque de entidades con crecimiento anual también aparecen Baja California Sur con 3.97%, Sonora con 4.54% y Nayarit con 3.78%, además de Coahuila, que se mantiene dentro del grupo de estados con avance sostenido.

En materia de desocupación, los niveles más altos se observaron en Tabasco con 4.2%, Sonora con 3.5% y la Ciudad de México con 3.3%. Sin embargo, el informe no ubica a Coahuila entre los estados con mayores tasas de desempleo.

Con estos indicadores, Coahuila no solo figura entre las entidades que aumentaron su población ocupada al cierre de 2025, sino que se posiciona como el estado con menor proporción de empleo informal, en un contexto nacional donde más de la mitad de los trabajadores se desempeñan fuera del sector formal.

(Con información de El Economista)