Coahuila: concede Congreso del Estado 63 fiats notariales

Diputados, funcionarios públicos del Estado y ex legisladores reciben el aval para una notaría pública

Wals aseguró que los servidores públicos no deberían recibir el fiat notarial porque representa un conflicto de interés.

También destacan: Yezka Garza Ramírez, coordinadora del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y ex procuradora para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif); Leonardo Jiménez Camacho, director del Colegio de Bachilleres de Coahuila; y Enrique Flores Ruiz, director de Notarías, quienes recibieron el visto bueno del Congreso del Estado para ejercer la fe pública.

Entre las personas que recibieron el aval para una notaría pública están: Lizbeth Ogazón Nava, diputada local por Morena; José Guillermo Anaya Llamas, ex legislador federal y candidato del PAN a gobernador del estado; Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública; Jesús Homero Flores Mier, fiscal Anticorrupción, y Azalea Maldonado Wong, directora del Instituto Coahuilense de la Juventud.

El Congreso del Estado concedió 63 fiats notariales a profesionales del derecho, entre los que se encuentran diputados locales, funcionarios públicos estatales y ex legisladores federales .

La diputada morenista Teresa de Jesús Meraz García recordó los principios de no mentir, no robar y no traicionar que pregona Morena y Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, “algunas de las personas que van a recibir como premio un fiat notarial, están traicionando los principios a los cuales nos debemos, todavía falta que los juzgue la historia”.

Luz Natalia Virgil Orona (PAN) señaló que al final la sociedad dictaminará si serán buenas notarias y notarios, muchos de ellos han tenido años de estar en el servicio de la abogacía, con una trayectoria importante.

En el oficio enviado por el titular del Ejecutivo estatal al Congreso del Estado, para que analizarán las propuestas y las dictaminaran, se indica que acreditaron cumplir con los requisitos para obtener el fiat y ejercer la función notarial, por lo que se emite función favorable, sin inconveniente para el ejercicio de la fe pública.

Se argumentan indicadores que diputadas y diputadas debieron tomar en cuenta, como las condiciones socioeconómicas de la entidad que en los últimos 6 años ha mantenido un promedio de 32 mil empresas que por año aportan al Infonavit, y los 913 mil trabajadores registrados ante la institución en el 2022, con 15 mil 803 créditos hipotecarios tramitados.

A junio pasado, los trámites sumaron 11 mil 078, mientras que en el 2018 fueron 19 mil 322, en el 2019 alcanzaron 20 mil 374 y a partir de ahí hubo un descenso.